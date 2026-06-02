HPE財報大爆發！AI需求推升營收創新高 盤後飆漲逾37％

慧與科技（Hewlett Packard Enterprise，HPE）財報大爆發！AI需求推升營收創新高，盤後股價狂飆36%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際科技大廠「慧與科技（Hewlett Packard Enterprise，HPE）」週一（6月1日）公布創紀錄的第2季財報，並同步將原規劃於2028年達成的長期財務目標提前2年至2026年。受上述消息激勵，HPE週一盤後股價大漲逾37%。

《路透》報導，根據財報顯示，受惠於企業加速部署AI基礎設施及AI資料中心需求強勁成長，HPE第2季營收年增40%至106.8億美元（約新台幣3355.07億元），優於市場預期的97.9億美元（約新台幣3075.48億元），並創下新高；調整後每股盈餘（EPS）為0.79美元（約新台幣25元），也明顯高於分析師預估的0.53美元（約新台幣17元）。

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另外，鑒於企業客戶加速導入Agentic AI應用，加上Alphabet與亞馬遜（Amazon）等科技巨頭持續擴大AI基礎設施投資，帶動伺服器與網路設備需求成長，HPE也同步上調未來展望，將公司2026財年營收成長率預測，由原先的17%至22%提高至29%至33%；網路業務成長率則由原先的68%至73%上修至72%至75%。

此外，HPE還將2026全年調整後每股盈餘預估提高至3.35至3.45美元（約新台幣105元至108元），不僅遠高於先前預估的2.3至2.5美元（約新台幣72.25元至79元），也超越公司原先規劃於2028年達成的獲利目標水準。

受財報與財測雙雙優於預期激勵，HPE週一盤後股價大漲37.9%，最高一度觸及64.85美元。

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