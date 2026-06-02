72歲嬤刷爆信用卡！退休金全賠進去好崩潰 女兒一查帳單嚇呆了

隨著智慧型手機在老年人群中的普及，圍繞著線上購物和訂閱服務的各種問題也日益增加。老人示意圖。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕72歲的佐藤幸子（化名）過著獨居生活，每月可領取約16萬日圓（約新台幣3.1萬元）退休金，某日她發現，女兒真由美送她的智慧型手機，只要在螢幕上輕點幾下，隔天商品就會直接送到家門口，便利的購物體驗讓她深深著迷。沒想到，隨著網購次數愈來愈頻繁，信用卡帳單金額不斷攀升，導致佐藤幸子的銀行帳戶餘額不足，無法如期繳款。眼看母親陷入財務危機，不僅佐藤幸子崩潰懷疑是不是被詐騙，女兒真由美也對母親的花費崩潰不已。

真由美回憶：「起初，我以為只是為了愛好添置一些園藝用品，但後來我注意到，每次我去父母家，都會有未開封的紙箱堆積如山，所以我意識到事情不對勁。」

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佐藤幸子在丈夫過世後，一直過著獨居生活，平時的她非常節儉，每隔月都會存錢，但自從真由美送她一部智慧型手機後，生活逐漸變調。起初，佐藤幸子只是用手機來跟親朋好友聯繫，但隨著她熟悉了手機的使用方式，並註冊了信用卡訊息後，她發現，只要在螢幕上點幾下，隔天商品就會送到家了。

佐藤幸子開心表示：「現在我再也不用提那些很重的購物袋了。」起初真由美知道後不以為意，甚至覺得網購幫了母親一個大忙，但當某日佐藤幸子打電話來後，一切都變調了。

佐藤幸子坦言：「這個月的水電費沒有繳，我帳戶也沒錢了。」這讓真由美頓時無語。她返回父母家查看佐藤幸子的智慧型手機支付應用程式和信用卡帳單時，發現了意想不到的數字。

「每個月的帳單金額不斷膨脹到20萬（約新台幣3.9萬元）、30萬日圓（約新台幣5.9萬元），但我母親的退休金只有16萬日圓，所以完全入不敷出。我又進一步調查後才發現，那些標示『100日圓（約新台幣19元）試用』的健康食品，從隔月開始竟自動轉成數千日圓的定期購買，而且還有好幾種商品同時被自動扣款。」

據了解，佐藤幸子本人並沒有意識到自己進行了如此高額的消費。她表示：「我明明只是按了一下螢幕而已，為什麼錢會少了這麼多？這難道不是詐騙嗎？」

看到佐藤幸子急到快要哭出來，真由美語氣堅定地脫口而出：「別再用那張卡了！」

隨著智慧型手機在老年人群中的普及，圍繞著線上購物和訂閱服務的各種問題也日益增加，老年人因不熟悉數位支付而捲入合約糾紛的案例也越來越多。而信用卡和電信商帳單等無現金支付方式，很容易讓人失去使用現金支付的感覺，因此難以掌握消費總額，也導致帳單金額不知不覺中飆升至遠超退休金收入的情況並不少見。

最後，在真由美的帶領下，他們開始著手解決問題。首先，他們逐一查看了佐藤幸子的智慧型手機購買記錄和電子郵件，以確定她訂閱了哪些服務。然後，他們聯絡了客服中心並填寫了取消表格，但完成所有取消手續卻花了一個多月的時間。

報導建議，為了防止老年人出現此類數字浪費，事先建立一套系統至關重要。一個有效的措施是避免在老年人的智慧型手機上過度儲存信用卡資訊。如有必要，可以提供他們消費限額很低的卡，或使用可儲值的預付卡或金融卡，建立一種防止過度消費的實體機制。

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