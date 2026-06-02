黃金又跌還能上車？專家分析曝光......

週一（1日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（1日）黃金價格下跌，主因是中東局勢緊張升高通膨疑慮，並強化市場對央行可能維持更長時間緊縮政策的預期。

黃金現貨下跌1%，報每盎司4489.34美元，上週五曾觸及兩週高點。

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8月交割的黃金期貨下跌1.9%，報每盎司4506.30美元。

《路透》報導，美國黃金交易所市場分析師威科夫（Jim Wyckoff）說：「市場預期利率將保持在偏高水準更長一段時間，這可能會打壓黃金，除非債券殖利率停止上升，且利率開始趨於穩定或呈現下降趨勢。」

美國周末對伊朗軍事目標發動襲擊後，伊朗表示已對一處美國空軍基地實施報復性打擊。不過，美國總統川普仍表示，與伊朗的談判正在「快速推進」。

中東局勢促使油價上漲，加劇了與伊朗衝突相關的通膨擔憂，這可能促使各國央行升息，以抑制不斷上升的通膨壓力。斯托諾沃（Giovanni Staunovo）表示，美伊談判仍然是近期大宗商品市場最重要的驅動因素，配置大宗商品可以幫助投資者在中期內對沖通膨和能源供應衝擊。

芝商所集團（CME）FedWatch工具顯示，交易員預料年底前美國至少加息一次的機率約為 54%。

目前市場把注意力轉向本週即將發布的一系列美國就業數據，以及美國聯準會（Fed）官員談話。

其他貴金屬交易

現貨白銀持平，報每盎司75.26美元。

現貨鉑金上漲0.7%，報每盎司1929.60美元。

現貨鈀金上漲0.9%，報每盎司1366.44美元。摩根士丹利近日表示：「由於汽車需求疲軟抵消了供應限制，鈀金市場正趨於平衡。」

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