賣掉透天搬進市中心！1個月就爆雷，6旬夫妻揭4大慘痛教訓。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕「我們不再需要大房子，1對6旬夫妻，開心賣掉透天厝搬到離車站近、生活機能便利的公寓，沒想到，每月昂貴管理費、嚴重縮水的生活空間，加上毫無隱私的夫妻相處，壓得他們喘不過氣，另，買房時倒貼1600萬日圓積蓄、為了避免荷包繼續失血，兩人連門都不敢出，4大始料未及的現實重擊，僅1個月，直接擊碎了他們的完美退休夢。

日媒報導，高橋夫婦原本靠著每月30萬日圓（約新台幣 6萬元）的退休金過著剛好平穩的生活。隨著孩子離家後，房間太多，維護大花園也成了負擔，於是決定賣掉郊區的透天厝，砸4000萬日圓（約新台幣800萬）在離車站僅3分路程，買下精緻公寓。

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由於買房時，倒貼1600萬日圓（約新台幣320萬）積蓄，加上搬進公寓後，每個月憑空多出了大約4萬日圓（約新台幣8000元）的管理費與修繕金，扣除稅金後，原本捉襟見肘的退休金根本無法負荷這筆固定支出。

不僅如此，從原本寬敞的4大房透天厝搬進僅約16坪的公寓，高橋太太發現 30 多年來的家庭相簿、丈夫的藏書根本捨不得丟，導致新家至今堆滿紙箱，視覺充滿壓迫感。

此外，空間變小意味著夫妻間的私人空間大幅縮短，以前在透天厝各有獨立房間、互不干擾，現在只要在同一個屋簷下，對方的電視聲、說話聲都避無可避，微小的生活壓力正不斷累積。

更慘的是，過去住在郊區時，高橋太太還能在自家花園免費享受園藝自娛，如今一踏出家門就是繁華的車站商圈，「去哪裡、做什麼都要花錢」。為了省錢，夫妻倆反而變得不敢出門，活動範圍嚴重受限，天天窩在狹窄的公寓裡相看兩瞪眼，淪為徹底的宅男宅女。

專家提醒，老年生活隨著 60 歲、70 歲、80 歲等不同階段，對實質需求的定義也會改變。一味追求極端的「生活便利」而縮減居住規模，往往容易忽略儲藏空間不足、鄰里噪音、大樓固定維護費以及商圈高消費等隱形成本。在做重大搬遷決定前，務必全面衡量自身的財務與心理耐受度。

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