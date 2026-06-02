焦點股》台積電：受惠AI熱潮 股價攻2400元

台積電受惠AI熱潮，股價攻2400元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新報導〕美國與伊朗達成延長停火協議，輝達發表新一代AI個人電腦晶片，帶動週一美股及科技股同步走高，輝達大漲6.26%，台積電ADR漲4.11%，加上今年COMPUTEX吸引全球科技領袖齊聚台北，台積電（2330）今開2390元，早盤並走高至2400元，上漲45元，未創新高，市值逾62兆元。

輝達執行長黃仁勳昨發表GTC Taipei大會主題演講，宣布專為運行AI代理人而生的次世代Vera Rubin平台已全面投產，也明確將輝達重新定位為「基礎設施公司」。同時，也輝達攜手台積電等台廠及微軟，推出全新RTX Spark系列筆記型電腦晶片，全面翻轉個人電腦（PC）定義。

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黃仁勳巳多次預告因新一代產品，台灣供應鏈下半年會很忙。台積電執行副總暨共同營運長米玉傑昨日也表示，面對AI市場爆發性需求，台積電正全力擴張產能，在台灣、美國、日本及歐洲同步推進擴廠計畫，以盡最大力量滿足客戶需求。

台積電昨2355元，外資賣超3312張，投信買超458元、自營商922張。

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