副業賺太順就辭職？42歲主管追創業夢賠光存款「1心態」淪落送貨維生

日本一位42歲主管經營副業太順利，因而辭職創業，最後卻落得負債、妻子求去。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人把副業成功視為創業的入場券，認為只要全職投入，就能把收入翻倍、擺脫朝九晚五的生活；但，當穩定薪資消失、市場環境逆轉，原本看似光明的創業夢，也可能迅速演變成一場財務災難。

日媒以實際例子提醒，一名42歲日本企業主管便因過度相信自己的創業能力，辭去年薪約650萬日圓（約新台幣127萬元）的工作後，不僅賠光1000萬日圓（約新台幣近200萬元）積蓄，最終還背負500萬日圓（約新台幣98.4萬元）債務，靠夜間送貨打工維生。

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現年42歲的石川勝（化名）畢業後便進入一家中型製造企業擔任業務，工作超過20年後升任管理職，年收入約650萬日圓。妻子為全職家庭主婦，夫妻育有一名就讀小學的兒子，一家人住在仍有房貸的東京都公寓裡，生活穩定無虞。

幾年前，石川開始經營進口商品網路銷售副業，由於當時市場需求旺盛，加上經營策略得當，副業逐漸步入正軌，每月穩定獲利約30萬日圓。他表示，眼看副業收入持續增加，便開始產生更大的想像空間，若能一旦全職投入，收入自然有機會翻倍成長。

他回憶，當時深信自己離年收入1000萬日圓並不遙遠，也期待擺脫上司管理、辦公室政治與擁擠通勤，開始真正屬於自己的人生。但，當他提出辭職創業的計畫時，妻子卻強烈反對，主要是擔心房貸與孩子未來教育費用，也無法理解為何要放棄穩定工作。

為了說服家人，石川拿出副業銷售數據，保證全職投入後收入至少翻倍，甚至承諾家人未來生活會比現在更好。最後，夫妻雙方達成兩項共識：第一，創業後收入不得低於上班族時期每月約30萬日圓的實際所得；第二，若包含退休金在內的1000萬日圓存款跌破500萬日圓，就必須立即停止事業並重返職場。

辭職初期，一切確實如預期發展，生意高峰時每月營收達150萬日圓，扣除成本後仍可獲利50萬日圓，遠高於過去薪資收入。這也讓石川更加相信自己的判斷完全正確。

但好景不常，創業不到半年，日本圓急速貶值，進口成本大幅上升，獲利空間遭到壓縮。更嚴重的是，主要銷售平台調整搜尋演算法後，原本熱銷的商品流量瞬間消失，大量產品在一夕之間失去曝光機會，原本每月50萬日圓的獲利迅速歸零，營收甚至跌至每月僅10萬至15萬日圓。

儘管如此，石川始終相信只是短期波動，仍維持每月約50萬日圓的進貨規模，希望等待市場反彈。結果不但沒有等到轉機，反而讓公司每月虧損30萬至40萬日圓，再加上房貸、生活費及教育支出，每個月有高達60萬至70萬日圓現金持續流出。

石川坦言，家中的空房逐漸被賣不掉的商品堆滿，庫存一路堆到接近天花板，每次打開房門看到堆積如山的商品，都會感到極大壓力。產品銷售停滯不前，但信用卡帳單與貸款通知卻持續寄來，銀行存款則不斷減少。最終，原本包含退休金在內約1000萬日圓的積蓄，在短短一年半內全部耗盡。

按照夫妻當初約定，存款跌破500萬日圓就該結束事業，然而石川始終說服自己「下個月就會回溫」、「現在放棄前面投入都白費了」，遲遲不願認賠退出，直到他看到帳戶餘額只剩下幾萬日圓時，才真正意識到問題的嚴重性。

為挽救事業，他向日本政策金融公庫借貸500萬日圓，但這筆資金並未帶來新成長，而是持續被拿去支付進貨成本、生活開支與各種帳單，情況沒有絲毫改善。最後，家庭成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

當石川再也無法負擔家用時，妻子遞給他一張紙，表示已聽膩了「情況很快會好轉」的說法，希望他不要再拿孩子的未來冒險。不久之後，妻子帶著孩子返回娘家，留下來的只剩滿屋滯銷庫存與龐大債務。

如今，石川為了償還約500萬日圓債務，只能靠白天、夜晚輪流兼職送貨維生。他坦言，自己最大的錯誤並不是創業，而是把短期成功誤認為長期實力。

財務顧問指出，創業不是憑感覺「應該可以」，而是必須建立在最壞情況仍能生存的財務規畫之上，而副業成功與創業成功其實是2件完全不同的事情。

副業本質上仍建立在正職收入提供的安全網之上，一旦離開公司體系，除了收入來源消失，還必須面對稅負、社會保險、客戶開發與市場風險等問題，實際能留下的現金往往遠低於預期。若考慮創業，至少應準備6至12個月生活準備金，並事先設定明確退場條件，例如存款減少50%、連續虧損6個月等。同時，最好先測試副業收入是否足以獨立支撐家庭開銷半年以上，再決定是否辭職創業。

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