搶先OpenAI！Anthropic秘密提交IPO

Anthropic週一表示，公司已秘密提交在美國進行IPO的申請。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕AI巨頭Anthropic週一（1日）表示，公司已秘密提交在美國進行IPO（首次公開發行）的申請，最快可能在秋季掛牌，在備受關注的上市競爭中搶先於OpenAI一步。

綜合外媒報導，Anthropic週一在一篇部落格文章中宣佈了這項消息，並表示，目前還沒決定要發行的股數和價格。

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Anthropic被視為OpenAI的對手，但在最近幾個月裡，這家公司在多個領域都超越了OpenAI。Anthropic上週在最新一輪募資中籌得650億美元（約新台幣2.04兆元），將公司市值推上9650億美元（約新台幣30.39兆元），這一數字首次超越了OpenAI。

這次IPO將是近年股市最重要的事件之一，有可能重塑基準指數，投資人資金流動，以及推動美國股市發展的更廣泛趨勢。

隨著申請文件提交，Anthropic預計將搶在OpenAI之前上市，吸引更多投資人的注意和資金。外媒5月報導稱，OpenAI準備在未來幾週內秘密提交IPO，目標是在秋季上市。SpaceX近日也提交上市申請，目標市值上看1.75兆美元（約新台幣55.11兆元），並可能在兩週內開始交易。

這3家公司都在推動上市計劃，這將會是今年的市場焦點，有助於他們獲得更多的資金，雖然私人市場上的投資額已經大幅增加，但上市能讓這些公司接觸到更廣泛的投資人群體，此外，對於早期的投資人和員工來說，上市也能讓他們更輕鬆地將投資轉換為現金。

Anthropic和競爭對手OpenAI在過去1年中不斷互相競爭，陸續推出了各種AI模型，這種模型的目的是讓各種專業工作流程更簡化，吸引更多企業用戶。

PitchBook分析師羅爾夫斯（Harrison Rolfes）指出，市場大多認為，Anthropic因為率先提交申請而獲得優勢。但另一種解讀是OpenAI在這件事上佔了上風，因為Anthropic主動承擔了所有披露風險，現在OpenAI可以免費觀察機構投資人的反應，然後再決定自己的定價。

週一接受《CNBC》訪問時，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）否認了公司正在與Anthropic競爭誰會先公開上市的說法，奧特曼僅稱，公司會在自己認為合適的時機再行動。

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