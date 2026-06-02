52歲上班族聽ChatGPT一句話就裸辭轉行！3個月後下場曝光

生成式AI正逐漸成為許多人尋求建議的重要工具，但若將AI意見視為人生決策依據，恐怕得付出沉重代價。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕生成式AI正逐漸成為許多人尋求建議的重要工具，但若將AI意見視為人生決策依據，恐怕得付出沉重代價。日本一名52歲上班族安室玲（化名）因不堪職場壓力，向ChatGPT等生成式AI諮詢轉職方向，在AI鼓勵下辭去工作、投入陌生的網路行銷領域，結果歷經超過3個月失業期，最終雖成功轉職，但年收入從500萬日圓（約100萬元新台幣）驟降至300萬日圓（約60萬元新台幣），減少超過200萬日圓（約40萬元新台幣）。

根據日媒《日刊SPA!》報導，安室玲長年任職於第一線服務業，年收入約500萬日圓，由於長期遭受上司霸凌及職場人際關係困擾，使他萌生離職念頭。安室玲表示，當時自己對未來感到迷惘，因此向ChatGPT等生成式AI提出問題，希望了解「沒有相關經驗的人，是否有適合轉職的新領域」。

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AI回覆具體且帶有鼓勵性質，指出若投入成長型產業，未來職涯發展空間較大，並推薦網路行銷工作，同時給予「改變環境能開創新的可能」、「行動力很重要」等建議。安室玲坦言，當時精神狀態已接近極限，AI的回應恰好符合他想離職的想法，也讓他逐漸忽略現實層面的風險。

雖然心裡知道52歲轉職並不容易，但仍被AI描繪的未來前景所吸引，安室玲於是在尚未做好充分準備下提早離職。然而，離職後的現實遠比想像殘酷，由於年齡偏高且缺乏相關經驗，多數企業甚至未給予面試機會。安室前後投遞約20家公司履歷，僅3家進入面試階段，最終有19家遭到拒絕。

安室玲失業期間超過3個月，收入完全中斷，存款快速消耗，他當時經常懊悔自己為何如此草率做出決定。最終安室玲雖成功進入網路行銷產業，但新工作的年收入僅約300萬日圓，不僅較前職減少超過200萬日圓，工作內容始終繁忙，與當初期待也有明顯落差。

回顧整段經歷，安室玲認為自己最大的錯誤，並非AI提供錯誤資訊，而是將AI的建議視為適用於個人情況的答案，因為AI提供的是一般性建議，並不了解提問者的年齡、專業技能、生活條件及市場競爭力，但當時他卻誤以為AI的判斷一定正確。

安室玲坦言，如果當初除了詢問AI之外，也同步諮詢職涯顧問、業界人士或值得信賴的親友，或許能做出更務實的決定。

報導指出，AI能根據大量資料提供建議，但並不具備完整掌握個人背景與處境的能力。無論是轉職、升學、結婚或創業等重大人生決策，AI的回答都只能作為參考資訊，而非最終依據。尤其當個人正處於情緒低潮或壓力狀態時，更容易傾向接受符合自身期待的答案。在這種情況下，若僅憑AI建議便貿然做出重大決定，可能面臨難以挽回的風險。

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