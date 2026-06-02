「砸錢買同居」換來獨生女LINE封鎖！7旬老夫妻後悔勸世文曝光。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕5000萬日圓（約新台幣1000萬）退休金竟意外成為與獨生女關係決裂導火線，東京1對7旬夫婦，每月領取約25萬日圓（約新台幣5萬）的養老金，且手握高達5000萬日圓的退休金，晚年生活本該衣食無憂，然而，渴望晚年與女兒同住，提議全額資助，將現有住宅改成獨立門戶，原出於好意，卻因密集催促，演變成令子女窒息「強迫同居」壓力，最後換來女兒決絕的LINE訊息：「不要再聯絡我」。

日媒報導，「我還是不敢相信她會跟我說那樣的話」。正在苦思如何修復親子關係的74歲清隆（化名）說道。

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而導致親子關係決裂的導火線，是兩年前，32歲的獨生女佐美（化名）與丈夫計劃買房。一直渴望晚年能與女兒同住的清隆得知後，便提議：「由父母全額資助，將現有住宅改建為獨立門戶的『雙主體二世代住宅』」，希望幫年輕人省下高額房貸。

起初，女兒女婿因渴望獨立生活而婉拒，並持續尋找自己的公寓。但遠藤夫婦並未放棄，不僅輪番透過電話與LINE傳送「以後財產都是你們的」等訊息，還不斷強調完全獨立的隱私設計。

原本出於好意的經濟援助，在密集的催促下逐漸變調，最後演變成令子女窒息的「強迫同居」壓力，導致女兒女婿的回覆越來越冷淡。

遠藤夫婦本以為「兩代人終究是家人，最後一定會妥協」，不料某天深夜，清隆的手機卻收到女兒傳來決絕的LINE訊息：「我一分錢都不要。」、 「我們會靠自己的力量想辦法，請暫時不要干涉我們。」 、「暫時別聯絡我。」

這封訊息後，女兒便全面失聯，並用自身能負擔的預算在別處買房搬走。

面對空蕩蕩的屋子與斷絕的音訊，遠藤夫婦如今充滿後悔。清隆痛定思痛地反省：「我以為全額出資她們就會高興，現在才驚覺，自己當時其實是在用金錢當籌碼，強迫女兒順從父母的意願。」這場因「父母的傲慢」引發的家庭危機，至今仍未解套。

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