Exein首登COMPUTEX 攜手NVIDIA、Intel生態系大秀資安實力

義大利資安新創Exein首度參展COMPUTEX 2026，展示執行階段防護核心技術。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕義大利資安新創Exein首度參展COMPUTEX 2026，並以Runtime Cybersecurity（執行階段防護）為核心技術，攜手研揚科技（AAEON）、美商安邁科技（AMI）、信驊科技（ASPEED）、東擎科技（ASRock Industrial）、Balena及OnLogic等國際夥伴，共同展示AI、邊緣運算、工業設備與資料中心領域的最新資安應用成果，進一步深化亞太市場布局，並推動新一代裝置端資安防護標準。

Exein今年4月甫在台灣成立亞太營運中心及台北辦公室，此次首度參與COMPUTEX，被視為其深耕亞洲市場的重要里程碑。

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Exein亞太暨日本副總裁莊景明表示，亞太地區是推動執行階段防護生態系的重要戰略核心，公司除已在台北設立據點外，目前也正於日本籌設法人，並規劃於2027年前進南韓設立營運據點，持續強化在地服務與市場拓展能力。

隨著歐盟《資安韌性法》（Cyber Resilience Act, CRA）及美國網路信任標章（Cyber Trust Mark）等法規陸續上路，全球資安要求逐漸從傳統軟體防護延伸至裝置端安全設計。Exein主打的Runtime Cybersecurity技術，可直接部署於設備及基礎架構層級，在系統執行期間即時偵測異常行為與潛在威脅，協助企業落實「Security by Design」理念，同時滿足國際法規合規需求。

此次COMPUTEX展會中，Exein也展示多項與產業夥伴合作的實際應用案例。其中，Exein攜手研揚科技（AAEON）、Balena及NVIDIA，於NVIDIA Jetson Thor平台展示執行階段防護技術，並整合至AAEON BOXER-8741AI系統與BalenaOS作業系統。透過Exein Dashboard，使用者可即時監控裝置運作狀態，並進行視覺化管理，展現其在非x86架構平台上的嵌入式資安防護能力，以及邊緣AI裝置的主動式安全防禦效能。

在工業應用方面，Exein與東擎科技 （ASRock Industrial） 共同開發工業與AI裝置資安解決方案，將執行階段防護能力整合至AiSafeguard平台中。雙方將於各自攤位進行即時展示，呈現即時威脅偵測與攻擊防護能力。

此外，Exein也與英特爾Intel及OnLogic合作，在Intel Core Ultra平台展示Kernel-level Runtime Protection（核心層級執行階段防護）技術，可在不依賴雲端分析或特徵碼的情況下，直接於裝置端進行即時威脅偵測與防護。同時，Exein亦參與Intel於COMPUTEX推出的Innovation Pass Program，向全球產業展示AI、邊緣運算與機器人應用的創新成果。

除了終端設備與邊緣運算領域外，Exein也將防護範圍延伸至資料中心基礎架構。透過與AMI及信驊科技合作，Exein將Runtime Cybersecurity技術導入信驊遠端伺服器管理晶片（BMC），在伺服器關鍵管理層提供即時威脅偵測與防護能力，進一步強化資料中心核心基礎設施的安全性。

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