黃仁勳最愛飯店又有新亮點！文華東方聯手王室香氛推夢幻下午茶

台北文華東方酒店再添打卡亮點！攜手阿曼王室香氛AMOUAGE推限定下午茶。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳此次來台再度入住台北文華東方酒店，也讓這座向來深受政商名流與國際旅客青睞的飯店成為話題焦點。

趁著這波關注熱度，阿曼頂級王室香氛品牌AMOUAGE也選擇台灣作為亞太區聯名企劃首站，攜手文華東方酒店人氣下午茶空間「青隅」推出期間限定「秘密花園感性詩篇」緋紅朱槿聯名下午茶，自即日起至7月31日登場，將香氛創作延伸至味蕾體驗，打造結合花香、美食調與沉浸式感官敘事的午後饗宴。

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AMOUAGE自創立以來，始終以香氛作為文化、情感與藝術的載體，透過珍稀香材與精湛工藝，將氣味轉化為可被感知的記憶與故事。此次聯名企劃以品牌經典「秘密花園系列」最新作品「Love Hibiscus 緋愛朱槿」為靈感核心，透過甜鹹點心與特調飲品，重新詮釋香氣中的花香、美食調與感性層次。

秘密花園系列自2016年問世以來，持續以當代女性特質為創作主軸，從「Lilac Love 花語丁香」、「Blossom Love 漫櫻緋舞」到「Love Delight 玫言蜜語」等香氛，皆以花卉與甜點元素交織出不同女性樣貌。

而最新作品「Love Hibiscus緋愛朱槿」則由知名調香師Jérôme Épinette操刀，以朱槿花與鹽味焦糖構築獨特花香美食調，並從歐洲經典甜點蝴蝶酥汲取靈感，將焦糖酥脆口感轉化為層次豐富的香氣結構，呈現鮮明、神秘且充滿張力的感官體驗。

為呼應「緋愛朱槿」的香氛世界，青隅特別打造「秘密花園感性詩篇」主題下午茶，將香氣語言轉譯為精緻甜鹹點設計，並同步推出三款期間限定特調飲品，引領賓客循著花香與美食調交錯的軌跡，展開一場宛如漫步秘密花園的沉浸式旅程。

此次聯名下午茶每日下午1時至5時於青隅登場，經典下午茶套餐每套1580元加一成服務費起，另有香檳下午茶、招牌魚子醬下午茶。

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