軟銀孫正義欽點 下個兆美元產業在這

軟銀執行長孫正義。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕軟銀執行長孫正義近日受訪談到下一個兆美元商機的產業，點名實體AI（Physical AI）和機器人技術。

《CNBC》報導，軟銀已在整個科技領域部署資金，對於阿里巴巴、OpenAI和安謀（ARM）的里程碑投資，正在幫助這家跨國公司切入AI領域，同時也大幅推升軟銀股價，幫助它超越豐田汽車，重返日本市值龍頭。

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受訪時被問到，哪些領域最令他感興趣時，孫正義表示，人型機器人和工業機器人兩者都是，並以實體AI為核心。

孫正義也提到，AI革命的規模可能是網路泡沫時期的50倍，並補充稱，這將是人類歷史上最偉大的科技革命和突破，可能持續長達50到100年，現在僅僅不過是開端而已，否認了AI泡沫的存在。

孫正義指出，總是會有調整期，但這樣的時期往往蘊藏著巨大的投資機會。在1929年華爾街股災和網路泡沫破裂之後，市場後來都大幅上漲，帶來了豐厚的自由現金流。這種事情一定會發生，但孫正義強調，這將會是絕佳的投資時機。

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