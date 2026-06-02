美國管制鬆綁 外媒爆：至少7所支持中國軍方的大學正覬覦輝達AI晶片

根據採購紀錄顯示，至少有7所支持中國軍方以及國防工業的大學，正試圖獲得輝達的H200晶片。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據採購紀錄顯示，至少有7所支持中國軍方以及國防工業的大學，正試圖獲得輝達的H200晶片，這些晶片是目前美國允許在中國銷售的最強大AI處理器。

《彭博》報導，對H200晶片表現出興趣的機構包括北京航空航天大學和西北工業大學，這兩所學校都被列為中國的「國防七子」之中，這是一群致力協助中國人民解放軍的菁英團隊。由於致力於推動中國軍事發展，這兩所學校都已經被美國商務部列入黑名單。

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根據《彭博》查閱的紀錄顯示，自稱具有「國防特色和航太優勢」的北航網路空間安全學院，正尋求租用輝達晶片，西工大的網路空間安全學院也希望能租用H200晶片。該校表示，他承擔著重要的國家網路安全任務，擁有一支國防創新團隊，許多學生畢業後都進入軍隊服務。

《彭博》也發現，有超過25所中國大學與研究室與中國軍工產業合作，一些機構不是已經在使用，就是在尋求獲得舊一代的輝達晶片。其中有6所大學被美國商務部列入黑名單，原因是美方認為，這些大學與中國解放軍的合作，包括在飛彈、核子技術方面的合作，會威脅到美國的國家安全。

一些被列入黑名單的實體在網站上表示，他們已經在使用舊一代的輝達晶片，目前仍不清楚這些學校是否成功獲得了較新的H200晶片，以及如果獲得了他們具體會如何使用這些晶片。《彭博》調查暫未發現不當行為的證據，例如違反美國出口管制，也沒有跡象表明，這些大學正試圖獲取大量晶片。

至今為止，中國當局仍一直阻止該國的AI公司購買H200晶片，部份原因是擔心大量採用美國設計的AI晶片，會阻礙政府長期以來發展本土晶片產業的目標。不過，調查顯示，這並沒有阻止中國軍方相關機構尋求獲取輝達產品的方法，表明這些先進晶片仍具有長遠的吸引力。

文件顯示，與中國軍方有關的機構曾以多種方式尋求取得輝達晶片。在某些情況下，他們試圖透過第三方採購這些晶片，在其他情況下，他們則尋求簽訂合約來租用這些晶片的運算能力。《彭博》能夠找到的最早文件顯示，役所與中國軍方有關的大學，試圖獲取H200晶片的日期是2025年6月，這種嘗試在今年仍在繼續。

在許多情況下，各大學和實驗室所需的晶片數量相對較少，例如一台搭載8顆輝達GPU的伺服器，但分析師指出，像這樣等級的伺服器就足以讓中國最頂尖的開放式AI模型應用在軍事領域，例如自動化武器的研發或是網路作戰等。與中國的國產晶片相比，使用H200伺服器進行這些運算的工作效率會高得多。

《彭博》調查顯示，已經有幾個機構使用輝達較舊世代的晶片，包括A100、A800和H20。根據美國出口規範，這些晶片在過去確實可以被合法銷售給中國客戶。

根據校方關於硬體資源的說明，北京郵電大學的超級電腦中心使用了輝達A800晶片組。這間學校在2020年被列入美國黑名單中，美國官員認為，該校直接參與了先進武器及相關系統的研發與生產，支持中國人民解放軍現代化。

2020年被列入黑名單的哈爾濱工業大學，已經開始使用輝達的H100晶片，該校在2020年被列入黑名單，原因是美國認定該校試圖利用美國技術來推進中國飛彈計劃。哈工大也是中國「國防七子」之一，據報導，該校去年也申請購買輝達H20晶片。

另外一所被列入黑名單的是中國科學技術大學，該校因推動中國的量子技術和核能發展而被列入黑名單。根據網站顯示，這所學校的其中一個超級運算系統是由輝達的A100晶片組所驅動。

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