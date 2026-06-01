不只韓企！AI記憶體之利台廠吃得到 Q1銷售年增152.4％

AI記憶體之利，台廠也吃得到。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國《BusinessKorea》報導，在三星電子與SK海力士加強與輝達等科技巨頭的合作，以鞏固人工智慧（AI）記憶體市場的主導地位之際，台灣記憶體業者意外受惠，因為在韓企聚焦於先進記憶體，比如高寬頻記憶體（HBM）同時，傳統DRAM價格飆漲，帶動台企銷售顯著成長。

報導說，台灣半導體產業協會（TSIA）1日公佈數據顯示，今年第1季台灣記憶體銷售達1065億台幣，較去年同期成長152.4%。TSIA預計，今年記憶體相關銷售將較去年翻漲1倍至4612億台幣。

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過去不敵三星電子與SK海力士的競爭，而流失市佔率的台灣記憶體業者，近期正受惠於AI記憶體市場的成長，因為韓企將資源與產能投入在擴大生產用於AI伺服器的HBM與DDR5，導致供應相對減少的DDR4與LPDDR4等傳統記憶體價格上漲。

集邦科技（TrendForce）數據顯示，截至5月底，8GB DDR4的合約成交價約為20美元，較一年前漲價10倍。

全球市占率排名第4的南亞是填補韓企留下市場空缺的代表企業之一。南亞4月銷售達254.91億台幣，較去年同期成長8.2倍。在南亞的銷售額中，DDR5僅佔10%，其餘多半是DDR4與LPDDR4。南亞目前也持續擴大其生產設施。

一名業界主管表示，隨著傳統DRAM價格飆漲，台灣記憶體公司甚至延遲DDR5的生產轉型。他補充，由於生產設施的折舊基本上已完成，因此傳統DRAM的獲利能力非常亮眼。

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