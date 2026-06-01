台股飆破4萬5 中經院長連賢明提醒修正風險

中經院長連賢明。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕年度科技盛事COMPUTEX本週登場，在AI（人工智慧）話題助勢下，台股今（1日）衝破4萬5，創歷史新高。談及台股是否過熱，中經院長連賢明今表示，任何金融市場的過熱都算是常態，也要對修正有所心理準備，過熱後的修正可能會比大家想像來得大。

連賢明今指出，在AI產業帶動下，電子產業及電子零組件需求持續熱絡，出口表現強勁，支撐整體經濟維持高成長態勢。各項經濟數據比預期來得好，主計總處最新第一季經濟成長率14.55%，比去年第四季還高，可以看到台灣景氣非常好。

請繼續往下閱讀...

媒體關切，熱錢湧進台股是否有AI泡沫化的風險。連賢明表示，大家比較擔心的是台股從3萬點一路飆到今天的4萬5是否有過熱跡象，但老實說智庫也沒預想到股票市場會如此狂飆，股票市場面對非常多的不確定性，到底反映的是台灣今年經濟強勁，還是景氣過熱，目前無法給出定論，只能提醒，舉凡任何一個金融市場的過熱其實都是常態，但過熱後就會有所謂的修正，當修正時可能會比大家想像來得大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法