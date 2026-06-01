AI 加速普及！外媒點名台積電等4檔股票 還有大漲空間

美國投資媒體《The Motley Fool》專欄作家發文指出，他特別看好輝達、博通、台積電和美光科技等4檔AI概念股，因這4家公司在過去幾年都表現出色，未來仍有大漲空間。 （美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕受益於人工智慧（AI）的普及，晶片股目前正為投資人帶來豐厚的回報，成為值得買入並長期持有的絕佳選擇。美國投資媒體《The Motley Fool》專欄作家德魯利（Keithen Drury）發文指出，他特別看好輝達、博通（Broadcom）、台積電和美光科技（Micron）等4檔AI概念股，因這4家公司在過去幾年都表現出色，未來仍有上漲空間。1日美股開盤後，台積電ADR大漲4%。

輝達是AI競賽中最早被投資的晶片公司，其不負眾望，在早期就實現了持續強勁的成長，儘管2025年年中一些投資人認為這種成長勢頭可能會減弱。如今，輝達持續保持著令人矚目的營收業績，包括第1季營收成長85%。

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儘管成長勢頭強勁，輝達目前的本益比僅24倍，估值相當低廉。如果輝達能在2026年剩餘時間裡繼續保持如此穩健的業績，股價無疑將會開始飆漲，並為投資人帶來豐厚的回報。

輝達專注於提供廣泛的運算設備，博通則透過提供以最終用戶為中心的客製化AI晶片來挑戰這種模式。這些晶片具有諸多優勢，但最主要的是比圖形處理器（GPU）的訓練更具成本效益。

目前，客製化AI晶片並非博通的主要業務，但到2027年年底，其年收入預計將超過1000億美元（新台幣3.14兆元）。這將是一個巨大的成長，因為博通過去12個月的收入不到700億美元（新台幣2.2兆元）。客製化AI晶片在博通的業務中占比越來越大，這也是現在買進博通股票的主要原因之一。

輝達和博通都不具備晶片生產能力，因此他們將這項工作外包給像台積電這樣的晶圓代工廠。台積電是全球最大的邏輯晶片生產商，其生產的晶片遍布世界各地的設備。台積電也是主要的AI晶片製造商，隨著AI基礎設施投入的巨額資金，台積電的業務發展迅速。台積電管理層預計，從2024年到2029年，其AI相關晶片的收入將以近60%的年複合年成長率（CAGR）成長。

AI晶片並非台積電唯一的業務，但該公司其他任何領域的成長速度都無法與AI相提並論。儘管如此，台積電的營收成長依然強勁，華爾街分析師預測該公司今年的營收成長率將超過35%。如此驚人的成長速度在短期內令人矚目，而鑑於台積電目前的市場狀況較為穩定，現在買入並持有這支晶片股，無疑是掌握AI領域蓬勃發展的良機。

榜單上的最後1位是美光科技（Micron），它是全球最新市值突破1兆美元（新台幣31.38兆元）的公司。美光科技和台積電是2家類似的公司，但美光科技專門生產記憶體晶片。目前記憶體晶片嚴重短缺，導致價格飆升。美光科技正從記憶體晶片的高價中大賺一筆，目前看來這種趨勢短期內不會緩解，可能會持續一段時間。

在榜單上的4家公司中，美光科技成長速度最快，華爾街預計其下季營收將成長超過260%。如此驚人的成長速度，很可能會因為記憶體晶片的嚴重短缺而持續一段時間。只要記憶體晶片短缺持續存在，美光科技將是值得買入並長期持有的優質AI晶片股票。

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