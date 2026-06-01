台股衝破4萬5創新高 貿協黃志芳：台灣領銜全球產業轉型

外貿協會董事長黃志芳表示，COMPUTEX是台灣硬體製造韌性與全球軟體生態深度對接的戰略平台。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕COMPUTEX年度科技盛事本週登場助勢下，台股今（1日）衝破4萬5，創歷史新高。COMPUTEX主辦方外貿協會董事長黃志芳表示，台灣領銜著全球產業轉型，COMPUTEX是台灣硬體製造韌性與全球軟體生態深度對接的戰略平台，COMPUTEX最重要的任務是為台灣的AI、半導體跟資通訊產業注入動能，未來帶領台灣更前進，至於資本市場的表現則是樂觀其成。

2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將在明（2）日於台北南港展覽館1、2館及台北世貿1館登場，今年以「AI Together」為主軸，匯集來自33個國家與地區、1500家海內外科技企業，使用攤位達6000個，展覽規模再創歷史新高，全面展現全球AI產業鏈最新技術、應用與未來趨勢。

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外貿協會董事長黃志芳表示，COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心主題，聚焦AI產業從算力競賽邁入實體落地的關鍵轉折，也就是從雲端走入製造自動化、高齡照護與勞動力轉型等真實場景。這不僅是台灣硬體製造韌性與全球軟體生態深度對接的戰略平台，更清楚宣示，AI的下一個戰場，是解決真實世界的問題。

台北市電腦公會理事長陳俊聖表示，COMPUTEX 2026以「AI Together」為主題，反映AI正從單點技術突破邁向系統整合與生態系協作。AI競爭已不只是模型與算力，而是涵蓋運算、傳輸、儲存、能效與應用的完整系統能力。台灣將從晶片、系統到應用場景，持續扮演全球AI發展的重要角色。

因應邊緣AI與跨域整合需求快速成長，COMPUTEX 2026以「AI運算」、「機器人＆智慧移動」及「次世代科技」三大主題為核心，從晶片、運算平台到終端應用，全面呈現AI如何加速產業升級與生活轉型，建構完整「COMPUTEX科技生活圈」。

據TrendForce預測，2028年全球機器人大型語言模型（LLM）市場預期將突破1000億美元，年複合成長率（CAGR）達48.2%。為因應實體AI與智慧機器人龐大商機，COMPUTEX 2026於世貿展區首度打造「AI機器人區」，展示AI機器人、智慧服務、自主移動與人機協作等應用成果，串聯全球機器人供應鏈與創新解決方案。

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