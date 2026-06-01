好「蕉」慮！外媒驚爆香蕉絕症已擴散至亞洲2國 台灣是全球救星？

越南正在強化對治「黃葉病TR4」。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕「黃葉病TR4」素有香蕉植株絕症之稱，香蕉若染上黃葉病，最後只能等待全園枯死、廢耕，黃葉病的真菌還會潛伏在土壤中長達數十年。外媒驚爆，「黃葉病TR4」已蔓延到菲律賓、中國、馬來西亞和印尼等主要香蕉生產國，影響數十萬公頃的香蕉園，如今已擴散至越南及印度，若不有效控制，「黃葉病TR4」在未來幾十年內恐對全球香蕉產業造成超過 100 億美元的損失（約台幣3150億）。

至於台灣部分，本報今年曾披露，我國香蕉研究所培育的抗病香蕉，被學界譽為守護全球香蕉最後防線，中研院農業生物科技中心副研究員陳荷明與香蕉研究所、台大共組團隊研究發現，台灣香蕉抗病的關鍵染色體有大段缺失，香蕉研究所更育成最新抗病品種「台蕉9號」，將有望改寫全球香蕉版圖。

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印度憂心「黃葉病TR4」蔓延。示意圖。（彭博）

綜合《Ural Voice》等外媒報導，「黃葉病TR4」已經蔓延到菲律賓、中國、馬來西亞和印尼等主要香蕉生產國，影響了數十萬公頃的香蕉園，如今已擴散至印度及越南。

印度農業研究理事會-國家香蕉研究中心（NRCB-ICAR）的科學家警告稱，「黃葉病TR4」的迅速蔓延可能對全國香蕉種植者造成嚴重損失。印度是世界上最大的香蕉生產國，年產量估計約3500萬至3700萬噸，「黃葉病TR4」可能威脅到該國價值約5000億盧比（約台幣1650億）的香蕉產業。

據印度農業研究理事會-國家香蕉研究中心（NRCB-ICAR）的研究人員稱，該疾病於 2015 年首次在比哈爾邦被發現，此後蔓延至北方邦、古吉拉特邦、中央邦和西孟加拉邦。專家表示，「黃葉病TR4」威脅不僅是植物病害問題，更警示人們過度依賴單一作物品種的風險。

在越南，「黃葉病TR4」病害已出現在多個產區，導致香蕉產量下降、品質降低，並縮短了果園壽命。初步評估估計，損失相當於香蕉產量的0.5%至2%，價值約140萬至550萬美元（約台幣4410萬至1.7億）。

越南農業與環境部下屬的作物生產與植物保護司，最近在河內與聯合國糧農組織越南辦事處和產業界，共同舉辦了一次研討會，以加強對「黃葉病TR4」的控制和管理能力。據該部門稱，越南目前香蕉種植面積超過16萬公頃，年產量超過270萬噸。2024年，香蕉出口額將接近3.8億美元（約台幣119億）。

國際研究表明，如果不加以有效控制，「黃葉病TR4」在未來幾十年內可能會對全球香蕉產業造成超過 100 億美元的損失。

香蕉研究所培育的新品種香蕉「台蕉9號」，改良自目前全球主要貿易品種威廉斯，可有效對抗黃葉病。（香蕉研究所提供）

正當，亞洲各國憂心忡忡之際，台灣可能是全球的希望。根據本報披露，台灣的香蕉研究所是全球最重要的香蕉科研機構，該所培育的多個香蕉品種，更能對抗素有香蕉植株絕症之稱的「黃葉病TR4」。甫退休卸任的香蕉研究所所長邱祝櫻表示，關鍵在台灣1967年就由台大教授蘇鴻基揭露TR4，並立刻投入組織培養與育苗與建立病譜。

中研院農業生物科技中心副研究員陳荷明與香蕉研究所、台大共組團隊研究發現，台灣香蕉抗病的關鍵染色體有大段缺失，香蕉研究所更育成最新抗病品種「台蕉9號」，將有望改寫全球香蕉版圖。

邱祝櫻稱，全球目前主要貿易的香蕉品種為「威廉斯」，於菲律賓、中南美洲等地區大面積種植，該品種難以對抗黃葉病，若染疫會全園覆沒；「台蕉9號」是自威廉斯品種而來的抗病種，至少有7成以上抗病性，已取得正式品種權。

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