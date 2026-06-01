軟銀孫正義：AI革命為dot-com榮景50倍大 修正就是投資良機

軟銀執行長孫正義。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕軟銀執行長孫正義1日指出，人工智慧（AI）革命的規模是2000年代網路革命的50倍大。他說，「我認為這可能是網路（Dot-com）革命10倍，可能是50倍大」。軟銀前一天宣佈將投資750億歐元，在法國打造AI基礎設施，包括5吉瓦（GW）AI資料中心。

他表示，網路泡沫儘管是痛苦經歷，但事實證明這只是一段更宏大的長期成長故事中的小插曲。他補充，AI革命是「人類有史以來所經歷規模最大的技術與認知革命，而目前如同網路時代的開端」。

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他提到1929年華爾街崩盤時汽車與電子類股的暴跌，表示「市場總是有修正」。他說，「回顧歷史，1929電子與汽車類股崩盤，此後許多年，長達100年上漲，所以或許出現一些修正，但對我而言，這是投資的絕佳機會」。

去年軟銀與OpenAI等科技公司合作推動星際之門（Stargate）計畫，這是在美國打造AI基礎建設的合資企業。

孫正義說，他不認為軟銀的投資組合對OpenAI的曝險過高，因為該AI新創公司只佔集團淨資產約20%，而英國半導體設計公司安謀佔集團淨資產50%，才是其持股最大的公司。

軟銀計畫2031年前，在法國北部「上法蘭西大區」（Hauts-de-France）打造3.1吉瓦的AI資料中心。這是軟銀在歐洲規模最大的AI基礎建設。

孫正義說，「這是一筆規模龐大的投資；我們已經在美國開展類似的項目，並且正在美國迅速擴張，所以我們擁有這樣的動能，我們可以讓法國成為歐洲的中心，而歐洲也需要這種人工智能技術」。

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