5月製造業PMI近5年來最快擴張 中經院：AI產業鏈「質變」打破五窮六絕魔咒

中經院副院長陳信宏表示，AI產業鏈帶來「結構性質變」的大幅度連鎖效應，過往電子業「五窮六絕」魔咒已被AI所打破。示意圖（路透檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中經院今（1）日指出5月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續8個月擴張，指數續揚1.1個百分點至61.4%，高於榮枯線50％，寫2021年9月以來最快擴張速度。未來6個月展望指數回升2.9個百分點至66.8%，創2021年6月以來最快擴張速度。對此，中經院副院長陳信宏表示，AI產業鏈帶來「結構性質變」的大幅度連鎖效應，過往電子業「五窮六絕」（5、6月傳統淡季）魔咒已被AI所打破，不同於過往的電子產品世代革新是局部性擴充一些功能，現在是既有產品都可加入AI功能，包括傳產連結到AI也能有所斬獲。

陳信宏說明，過去常講電子業基本上有「五窮六絕」的季節效應，但自從AI浪潮興起後就打破「五窮六絕」模式，可以簡單理解為在市場需求強勁下產業表現暢旺，但之中的重大改變是，過往任何資訊電子產品的世代更新都是局部性，充其量就是擴充一些功能，個別業者、特定領域因為某些新世代產品推陳出新而受惠，但是現在AI產業鏈的演變，事實上是大幅度質變，並產生很大的連鎖效應。

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陳信宏續說，例如說以前說AI是模型訓練需要GPU，但是當碰觸時GPU、CPU、記憶體等，如果談現在的新型態AI，例如AI代理人也會對特殊小型、輕量化的AI帶來改變，在某些既有產品加入了AI功能，所以事實上，AI為許多產業都帶來一些質變，例如說很多傳產因這波AI浪有所斬獲，例如家具滑軌、模具、掃地機器人都有案例，最近最常聽到鐵工廠變成CPU的，這其實就反映出AI帶來結構性質變的效果，如此趨勢預期仍然會持續一段時間。

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