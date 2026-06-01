長聖5月營收年增25％ 細胞新藥本季完成臨床一期試驗

長聖5月營收年增約25%。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖生技（6712）今日公告5月合併營收為9060萬元，月增6.3%、年增約25%，長聖表示，這顯示公司CDMO（委託開發暨製造服務）與新藥雙引擎策略持續發揮效益，帶動營運穩健成長。

長聖指出，目前CDMO業務穩定成長，並持續深化再生醫療與細胞治療領域布局。在新藥開發方面，用於復發性膠質母細胞瘤（GBM）的細胞新藥CAR001已進入高劑量組（Cohort 5），預計於今年第二季完成臨床一期試驗並銜接臨床2a期試驗。

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長聖表示，GBM雖位於腦部，但腫瘤區域常因血腦屏障受破壞，使免疫細胞有機會進入腫瘤微環境。CAR001採用異體γδT（gamma delta T cell）平台，除保留γδT細胞天然對腫瘤微環境之趨向性外，並結合HLA-G標靶CAR與PD-L1×CD3雙特異性抗體（BiTE）設計，可一方面辨識腫瘤免疫逃脫標記，另一方面招募患者自身T細胞共同攻擊腫瘤，形成多重免疫攻擊機制，旨在突破實體腫瘤免疫抑制微環境之限制，為GBM及其他實體腫瘤治療提供新的開發方向。

長聖強調，公司持續導入AI技術於蛋白結構預測、抗體工程優化與靶向設計，藉以提升CAR001等新藥研發效率與平台延展性，並強化未來國際合作與授權機會。展望後市，長聖表示，隨著再生醫療市場持續成長、CDMO業務穩定擴展，以及CAR001臨床進度持續推進，公司將持續深化細胞治療技術平台優勢，朝向國際化創新生技公司目標邁進。

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