威力德生醫營運總部啟用 打造高雄完整醫檢生態圈

威力德生醫全新營運總部啟用，打造完整醫檢生態圈。（威力德提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕威力德生醫（7713）今（6/1）日營運總部大樓開幕，該公司深耕醫檢領域超過20年，全新營運總部整合體外診斷（IVD）試劑與設備經銷、醫療資訊整合服務及檢驗服務資源，打造完整醫檢生態圈，進一步提升整體營運效率與服務量能，成為該公司未來營運成長的重要基地。

威力德董事長周國忠表示，隨著業務快速拓展，並肩負著未來的營運成長，公司打造全新營運總部大樓，不僅是威力德多年耕耘的成果，更是公司邁向嶄新階段的重要里程碑。

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威力德全新營運總部採多功能整合規劃，1-2樓為優品醫事檢驗所、3樓為晶英康健診所，4-5樓則為威力德生醫與優品生醫辦公空間，整體空間涵蓋醫檢、健檢及數位健康應用等功能，進一步強化公司整合服務量能。

周國忠進一步表示，隨著優品醫事檢驗所和晶英康健診所正式進駐，這座大樓已形成完整的醫檢生態圈。未來能以此為發展基地，持續深度整合醫學檢驗與數位健康應用，提供客戶與民眾更精準、更便利的醫療健康服務，並朝高雄具代表性的數位醫療生技大樓邁進。

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