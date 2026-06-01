僅22歲擁445萬資產！她親揭18歲時「1關鍵決定」讓人生徹底翻盤

Gabriella Goddard已累積10.6萬英鎊資產。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕許多年輕人剛出社會時，還在為學貸、房租和生活開銷煩惱。然而，英國一名22歲女子卻已累積10.6萬英鎊（約新台幣445萬元）資產。她分享，18歲時的1個「重要決定」，讓自己在短短幾年內達成許多人難以企及的財務成就。

根據外媒報導，現年22歲的Gabriella Goddard居住於英格蘭，目前從事管理顧問工作。她透露，自己之所以能在年紀輕輕就累積超過10萬英鎊（約新台幣419萬元）資產，關鍵在於18歲時做出了一項與同儕截然不同的選擇，就是「放棄讀大學」，改走建教合作的道路。

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Gabriella表示，當年雖然在升學考試中取得優異成績，但因為對傳統教育感到厭倦，加上不想背負沉重學貸，因此決定直接進入職場，一邊工作一邊完成學位課程。

她第一年的月新1600英鎊（約新台幣6.7萬元），雖然收入不算特別高，但從18歲開始便養成高儲蓄習慣，目標是將收入的60%存下來。當時她仍與父母同住，每月僅支付約200英鎊（約新台幣8389元）當作房租，其餘生活開銷也控制在有限範圍內，因此能將大部分薪資投入儲蓄。

幾個月後，她開始接觸投資理財。Gabriella表示，疫情期間因待在家裡時間變多，透過社群媒體接觸到投資知識，進而開始閱讀理財書籍，學習股票市場運作方式。

起初，她每月將500英鎊（約新台幣2.1萬元）存入現金儲蓄帳戶，另外500英鎊投入股票投資帳戶。隨著緊急預備金逐漸累積至1萬英鎊（約新台幣42萬元）後，她開始提高投資比例，將更多資金投入市場。

除了本業收入外，Gabriella還利用下班時間發展副業。2024年底，她開始協助小型企業經營Instagram社群帳號，並逐漸拓展至內容創作與品牌合作領域。她坦言，最忙碌的時候幾乎沒有休息時間，晚上與週末都在工作，她說「那幾乎像是第二份全職工作，我把自己逼到極限。」

雖然後來因壓力過大而縮減代管業務，但目前她透過TikTok等社群平台經營個人品牌，已累積超過3萬名粉絲，每月品牌合作收入約達5000英鎊（約新台幣21萬元）。目前整體資產合計約10.6萬英鎊。

對於不少人好奇她是否會拿這筆錢買房，Gabriella則表示暫時沒有相關計畫。她認為，目前英國房市的投資吸引力已不如過去，因此希望持續透過投資市場累積資產，而非急於置產。

不過她也強調，自己的成果並非來自家人資助，她說「很多人以為我是來自富裕家庭，一切都是別人給我的，但其實背後有很多努力和犧牲。」Gabriella表示，小時候的打工經歷讓她很早就理解金錢的價值，也培養出理財與預算管理的習慣。

她認為，如果年輕人有能力開始投資，最重要的是先做好研究，不必追求一步到位，而是在實際操作中持續學習與成長。

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