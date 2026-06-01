鴻海進軍歐洲SiP先進封裝 2033年目標年產5000萬顆

鴻海與法國航太及國防科技大廠Thales、互連解決方案廠Radiall成立合資公司Tessalia，未來將聚焦先進封裝測試業務。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）半導體布局再下一城，管理層今日表示，集團與法國航太及國防科技大廠Thales、互連解決方案廠Radiall成立合資公司Tessalia，未來將聚焦先進封裝（OSAT）業務，目標於2033年前達成年產逾5000萬顆系統級封裝（SiP）元件，搶攻歐洲半導體自主化與先進封裝商機。

鴻海指出，Tessalia已於法國新阿基坦大區（Nouvelle-Aquitaine）勒巴爾普（Le Barp）舉行動土典禮，該地鄰近法國知名半導體與光電聚落「雷射之路（Route des Lasers）」，擁有豐富的學術、產業與人才資源。此案也是《歐洲晶片法案》（EU Chips Act）架構下的重要投資計畫，象徵歐洲半導體供應鏈自主化再邁進一步。

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根據規劃，Tessalia將結合鴻海、Thales及Radiall三方技術優勢，提供先進晶片封裝解決方案，應用範圍涵蓋航太、電信基礎建設、汽車及醫療等領域。未來公司將導入創新的超高密度封裝技術，透過提升元件整合度，協助客戶打造更小型、更輕量化的產品，同時改善良率與產品競爭力。

鴻海提到，Tessalia將透過授權方式取得鴻海相關技術支援，並提供從封裝設計、測試到組裝的一站式服務。相較於傳統跨國供應鏈模式，可望縮短產品開發與交付時間，同時降低供應鏈往返運輸所產生的碳排放量。

在時程規劃方面，Tessalia預計於2029年底開始投產，並於2033年前達成年產超過5000萬顆SiP元件目標。三方也規劃持續吸引更多產業夥伴加入，推動整體投資規模於2033年前上看2.5億歐元（約新台幣91.2億元），全面投產後，預計可創造約800個工作機會。

鴻海董事長劉揚偉說，此合作案是歐洲先進製造、半導體韌性與未來科技的重要策略平台，也呼應集團「Build-Operate-Localize（建設、營運、在地化）」策略，透過與當地夥伴合作，進一步深化全球半導體布局。

在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與各式電子設備需求持續升溫下，全球半導體供應鏈正加速重組。市場也普遍認為，先進封裝已成為推動晶片效能提升的重要關鍵技術。隨著歐洲積極推動晶片自主化政策，Tessalia未來也將成為歐洲建立在地先進封裝能力的重要一環。

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