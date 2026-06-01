夏日檔案季登場 國家檔案館推出多元免費活動

「夏日檔案季2026」將於6月至8月於國家檔案館熱烈展開。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕「夏日檔案季2026」將於6月至8月於國家檔案館熱烈展開。這是國發會檔案管理局首次以夏季主題品牌形式推出的系列活動，結合主題講座、音樂演出、親子劇場、展覽互動以及派對盛會；更首次夜間延長開館，啟動限定活動。全系列活動免費參與，部分場次採事先報名。歡迎大家今年夏天來檔案館吹吹風、「瘋」檔案。

檔案局局長林秋燕表示，國家檔案保存國家與人民在時代中留下的生活軌跡，是理解這片土地的重要資產。「夏日檔案季」以「讓檔案走進日常」為核心，活動主題橫跨太空產業、國際外交、山林記憶、語言政策、民俗藝術等多元面向，透過聲音、影像、展演與互動形式，帶領民眾從不同角度閱讀檔案，重新感受檔案如何與生活經驗交會。

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系列活動首發場將於6月6日登場，邀請國家太空中心主任吳宗信以「夢想起飛 Amaze! Amaze! Amaze!」為題，分享我國太空產業發展與火箭計畫背後的檔案故事；6月9日至13日「國際檔案週」期間，也推出限定打卡贈禮活動，響應國際檔案盛會。7月11日「美式派對日」則以美援檔案為主題，邀請民眾穿上1950至1990年代美式風格服飾走進檔案館，透過西洋金曲DJ派對、絹印工作坊等活動，感受當時流行文化與生活樣貌交織檔案紀錄的時代記憶。

本次活動最大驚喜為8月29日推出的「未竟之夜」，國家檔案館將於當天首度延長開館至晚間9時，打造年度限定夜間檔案體驗。當日活動自白天延續至夜晚，將有超過4組樂團與藝人接力演出，並推出限定主題導覽、禁歌KTV、檔案館的星星賽道之旅等精彩活動，邀請觀眾走進檔案館，親自以感官體驗檔案中未說完的故事。

檔案局說明，國家檔案不只是靜態保存的資料，更是理解生活與記憶的重要入口。透過「夏日檔案季」系列活動，期望以貼近日常的方式，串聯展覽、教育、表演與親子體驗，讓不同年齡層民眾都能以更多元的方式接觸檔案，打造豐富有趣的暑期體驗。

活動期間參與指定集章任務，還可兌換夏日檔案季專屬好禮，數量有限，送完為止。

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