安聯人壽：台灣壽險市場持續復甦 帶動保費強勁成長

安聯人壽表示，台灣2025 年總保費收入增加 7.3%至789 億歐元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕安聯人壽發布了全球保險報告 ，分析保險市場的發展情況。其中，台灣的「壽險」持續復甦中，受惠於壽險市場的持續復甦，保險市場也穩健成長，2025 年總保費收入增加 7.3%至789 億歐元。台灣的產險保費增加 5.0%。壽險保費 （佔總保費收入的 71.2%） 上升 8.7%，主要是在人口老化的背景下，對儲蓄和保障型商品的需求十分龐大。

進一步檢視全球，相較之前的爆發性成長，速度開始降溫， 但尚未到疲軟狀態此報告顯示，2025 年，全球保險業成長約 7.1%至 6.9 兆歐元，為總保費添加 4560 億歐元的保費收入。

請繼續往下閱讀...

雖然成長速度較 2024 年所錄得的超高 9.4%略有趨緩，但依然遠高於過去十年5.6%的年均複合成長率（CAGR），充分顯示產業的增長動能依舊穩固。

壽險仍然是最大的事業體 （2 兆 861 億 歐元），其次是產險 （2 兆 232 億 歐元） 和健康險 （1 兆 688 億 歐元）。產險市場正從費率飆漲 （pricing boom）轉向保費正常化。2025 年全球保費的 3.8%成長，遠低於去年的 8.5%增幅和此產業過去十年 5.6%的年均複合成長率（CAGR），肇因為定價週期已逐漸成熟，以及理賠通膨趨於穩定。

健康險保費亦成長 3.4%。進一步展望: 保險仍屬於成長型產業整體來說，預計未來十年全球的保險市場將以 5.3%年增率的速度成長，微高於經濟產出。

此外，台灣的整體成長率預估為 4.4% （名目國內生產毛額：3.5%），主要為人口的加速老化以及對補充性個人退休金和醫療保障的需求。產險方面，至 2036 年，全球年增率預計會達到 4.7% （台灣：4.8%）。

由於保障需求的不斷增長已成為全球趨勢，無論那個市場，保險業都必將穩健成長。安聯研究對壽險市場信心滿滿，在利率上升的推動下，壽險的年增率可望達到 4.9% （台灣：4.3%）。在人口結構加速變化下，大亞洲區對私人保障的需求不斷增長，將持續成為成長引擎。健康險是規模較小但更具活力的事業體，年增率應可達到 6.7% （台灣：4.8%）。

從絕對值來看，未來十年全球總體保費預計會增漲 5 兆 2600 億歐元。大部分將來自於壽險 （1 兆 991 億歐元）。在新增保費中，一半以上會來自大亞洲區 （1 兆 4 億歐元），超過北美（4160 億歐元） 和西歐 （4020 億歐元） 的總和。

產險方面，約 40%的新增保費 （1 兆 505 億歐元） 會來自北美。至於健康險，我們預計新增保費有望達到 1 兆 7640 億 歐元，其中多數會來自美國市場。全球保險版圖將持續緩慢地往東移動。

安聯首席經濟學家兼首席投資長 Ludovic Subran 表示，地緣政治碎片化顛覆了數十年來形塑全球經濟的諸多假設。隨著貿易、資本流動和監管的日益分散，韌性已經取代效率，成為主導性的組織原則。這種轉變導致營運環境更加複雜且成本攀升，令保險的可負擔性變得益發急迫。這關乎保險業的戰略重要性，不容有失：不僅是風險轉移的機制，更是投資、創新和經濟信心的關鍵推動因素。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法