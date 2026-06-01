南澳神秘沙灘又出事 國產署這樣回應

財政部國產署說明，已於2022年9月就沙灘2處入口處會同相關機關設立告示牌。（國產署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕針對遊客前往宜蘭縣神秘沙灘海蝕洞露營受困沙灘，宜蘭縣政府建議國產署設置告示牌，並研議就違法行為予以處罰一事。財政部國產署今說明，已於2022年9月就沙灘2處入口處會同相關機關設立告示牌，公告禁止沙灘車違法營利載客遊玩、飆沙、露營、車宿、烤肉、舉辦派對活動及音樂會等，提醒遊客注意自身安全。

國產署說明，前行政院政務委員吳澤成2023年5月12日研商沙灘車管理導禁兼施-各部會權責分工第3次會議結論，南澳神秘沙灘應從「地用機制」對土地使用情形進行有效管理，請宜蘭縣政府依規定落實沙灘車管理或其他違規活動取締與執法。另依政務委員陳金德2024年6月28日研商宜蘭南澳神秘沙灘現地管理事宜會議結論，宜蘭南澳沙灘仍應開放一般民眾遊憩休閒利用，並應注意沙灘的整體性安全管理，國產署依向海致敬政策分工原則僅負責淨灘工作，並請國產署儘速與宜蘭縣政府協調委託該府代辦沙灘清潔管理事宜，其餘請各相關機關依權責善盡責任。

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國產署指出，財政部於2024年7月18日邀集宜蘭縣政府等單位召開會議研商該沙灘的環境維護管理，獲致結論，針對環境管理部分由國產署委託宜蘭縣政府代為執行，至於該場域所涉沙灘車或水域遊憩活動管理等公權力事項，則由各目的事業主管機關依法辦理。因此，該地遊憩活動管理，若有違反相關規定，仍應由各目的事業主管機關依法處理。

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