台股飆新高 帶動ETF配息全面升溫

6月除息台股ETF。（CMoney提供，記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股加權指數今狂飆604.97點，終場收在4萬5337.91點，創下歷史收盤新高紀錄，成交量更爆出1兆4770.85億元天量。大盤屢創新高，讓台股ETF累積滿滿的資本利得，隨著傳統除權息旺季到來，各家投信大方配息，讓股民樂開懷。

盤點6月即將除息的熱門台股ETF，月配、季配皆端出超狂配息數據。月配息方面，以FT臺灣永續高息（00961）最吸睛，每單位配發0.15元，換算年化配息率飆上14.1%，奪下月配息王寶座；中信成長高股息（00934）、復華台灣科技優息（00929）也緊追在後，年化配息率雙雙突破10%大關。

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季配息陣營同樣大拚場，大華優利高填息30（00918）這回配息高達1.26元，年化配息率衝上16.5%，傲視季配群雄；深受存股族青睞的群益台灣精選高息也配出1元好成績，年化配息率達13.3%。法人指出，台股企業今年獲利亮眼，加上ETF累積豐厚資本利得，讓投信有滿滿「銀彈」發放高息，滿足投資人的現金流需求。

針對高息ETF的挑選法則，00961基金經理人江明鴻點出，現在的選股邏輯已從單純「追求高配息」，進化到「高息、成長與產業趨勢並重」。他強調，在AI浪潮重塑全球產業格局下，只有兼顧獲利品質與未來趨勢的標的，才能在多頭行情中「股息、價差兩頭賺」。

市場專家也提醒，雖然6月ETF配息率超殺，屢屢刷新眼球，但股民參與除息還是要回歸選股邏輯與基本面。在資金動能充沛的環境下，除了緊盯帳面配息率，更要看重填息能力與整體總報酬表現，才能在台股創高之際，穩健地將股息與資本利得放進口袋。

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