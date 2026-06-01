夏月電價今起實施！ 近3成用戶沒影響 逾7成用戶每度平均不到3元

夏月電價6/1起實施。（中央社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕住宅夏月電價今（1）日起實施，台電說明，夏月電價制度並非漲價，是平均電價的一部分，因此全年平均電價未改變，全國近3成用戶、共401萬戶每月平均用電在120度以下，若維持平時用電情況則完全不受夏月電價影響，超過7成用戶平均每度用電仍不到3元，主要受影響用戶為每月用電超過1000度的住宅用戶，約佔2.4%。

台電表示，台電仿效國際間美、日、英等電業，自1989年起每年6至9月實施夏月電價，迄今已37年。夏月電價制度並非漲價，且全年平均電價未改變。夏月因冷氣空調用電增加，用電量比非夏月多4成，使民眾易感電費增加。

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台電強調，住宅夏月電價每年夏季固定實施4個月，是平均電價的一部分。為反映夏月與非夏月間供電成本的差異，台電依據電價費率審議會核定的平均電價，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，引導用戶提升用電效率及促進節電。

台電說明，我國去（2025）年住宅每戶平均月用電量在非夏月期間是308度，到了夏月（6至9月）因為氣溫上升，致月用電量增加至418度，相較於非夏月期間用電量高出近4成，也使每月電費平均增加約446元，其中326元（73%）來自於用電量增加，受夏月電價而增加的部分僅120元（27%）。

台電進一步說明，住宅夏月電價僅影響每月用電120度以上的用戶，全國近3成用戶、共401萬戶每月平均用電在120度以下，若維持平時用電情況則完全不受夏月電價影響；另有4成共520萬戶用電121至330度，夏月每日最多僅增加約2元電費，超過7成用戶平均每度電價仍不超過3元。而主要受影響的用戶僅2.4%，是每月用電超過1000度的住宅，台電也呼籲這些用戶一同節電。

針對最高級距每度8.86元部分，台電也澄清，僅用電超過1000度部分適用，然而全國有超過的97%用戶平均用電不滿1000度，不會適用到此級距。

部分媒體指稱今年實施的夏月電價費率是史上最貴，台電對此澄清，民生用電多採累進計費方式，即每一級距有其固定的用電收費，只有超出該級距的用電量才會按照更高的級距收費。舉例來說，1000度以上的費率為8.86元，如用電量為1001度來說，僅超過1000度的那1度會受到影響。而在整體住宅用戶中，有超過97%的用戶平均用電度數低於1000度，不會適用到8.86元的費率。

台電指出，全國近3成用戶、共401萬戶不受夏月電價影響，超過7成用戶平均每度用電仍不到3元。（台電提供）

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