王道銀行上海代表人辦事處開幕 強化海外布局

王道銀行上海代表人辦事處今（1）日開幕，王道銀行總經理李芳遠率領團隊成員出席。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕王道銀行為強化海外布局，將原天津代表人辦事處搬遷至上海，改設為上海代表人辦事處，今（1）日正式開幕，王道銀行總經理李芳遠率領團隊成員出席，見證王道銀行海外布局的新里程碑。

王道銀行指出，該行自前身台灣工業銀行時期，就積極拓展海外版圖並深耕全球市場，2007年收購美國華信商業銀行，2009年於香港成立首家海外分行，2012年設立天津代表人辦事處，為首家進駐天津的台資銀行；2025年更透過創投子公司於新加坡成立O-Bank Capital Asia，並於澳洲設立雪梨代表人辦事處，為東南亞及紐澳市場的布局奠定根基。如今為進一步發掘上海其金融貿易樞紐的商機與網絡，更將天津代表人辦事處搬遷至上海，積極耕耘長三角金融市場。

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王道銀行總經理李芳遠表示，王道銀行上海代表人辦事處成立後，除了深耕長三角金融市場，積極掌握跨境金融的動態與發展趨勢外，也將肩負起連接王道銀行海外據點的關鍵戰略角色，透過資源與服務的串聯，成為企業成長助力。

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