看好金融股表現 永豐投信發布5檔股債ETF

台股創歷史新高，金融股成除息旺季焦點今年以來金融產業表現穩健，多數金控前四個月獲利改寫歷年同期新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今天收盤上漲604點，以4萬5337點作收，指數收史上最高。近期美伊衝突有望降溫，帶動國際油價回檔，市場風險情緒改善，股市表現同步回穩。00907永豐優息存股研究團隊表示，今年以來金融產業表現穩健，受惠利差環境改善、資本市場回溫及投資收益挹注，多數金控前四個月獲利改寫歷年同期新高，展現產業獲利韌性。

隨著市場進入除權息旺季，金融股具備高股息、防禦性與現金流題材，市場關注度持續升溫，可望吸引中長線資金回流。

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永豐投信表示，在台灣景氣維持穩健、企業獲利動能延續下，金融股整體獲利與配息水準仍具支撐，加上評價面相對合理，後續股價表現具備中長期支撐，可望成為震盪盤勢中的重要配置方向。

債市方面，近期美國債市持續受到通膨與利率預期影響，殖利率維持高檔震盪。在經濟數據展現韌性、物價壓力尚未明顯降溫的情況下，市場對聯準會降息時程的預期有所延後，甚至出現升息可能性的評估。

在此環境下，投資人對固定收益資產的配置逐步轉向重視收益與資產品質，其中投資等級債與金融債因具備較佳信用條件及穩定現金流，成為市場關注焦點。同時，市場波動加劇亦使短天期債券因利率敏感度較低、價格相對穩定而具備防禦配置價值。整體而言，在利率高檔與政策不確定性並存的環境下，透過不同天期與信用屬性的債券ETF進行分散配置，有助兼顧收益來源與資產穩健性。

永豐投信發布5檔股債ETF收益分配期前公告，分別為00836B永豐10年A公司債、00856B永豐1-3年美公債、00857B永豐20年美公債、00907永豐優息存股、00958B永豐ESG銀行債15+ ETF，6月23日為最後買進日，於6月24日進行除息，並均在7月20日發放配息，投資人可上永豐投信官網查詢ETF配息公告。

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