台股創高、熱錢簇擁！新台幣一度見31.2字頭 寫3個月新高

COMPUTEX引爆AI題材！新台幣一度見31.2字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）登場在即，AI題材持續發酵，帶動台股今日開高走高，大盤指數再創新高。在台股多頭氣盛與外資持續匯入下，新台幣兌美元匯率盤中一度攻破31.3元關卡、最高驚現31.2字頭，終場收在31.379元，微升0.5分，匯價寫下逾3個月新高，總成交量31.25億美元。

台股今天上漲604.97點，收在45337.91點。三大法人合計買超367.4億元。其中，外資續買超368.02億元。

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據央行統計，截至今日下午4點，美元指數震盪回落、小跌0.12%，亞幣表現則互有增長，日圓小貶0.13%，韓元、人民幣分別升值0.08%及0.04%，新台幣與星幣則皆微幅升值0.02%。

匯銀人士指出，儘管美伊協議談判陷入僵局，一度推升國際油價與美元指數，但仍不敵AI概念股的吸金魅力。在熱錢持續湧入下，新台幣盤中一度升破31.3元關卡，最高見到31.29元，惟央行維持穩匯操作，預期新台幣匯價仍維持緩升步調，後續只要台股多頭架構未變，新台幣升值走勢預期將可延續。

不過，市場對於通膨風險仍不敢掉以輕心。匯銀人士提醒，美伊協議若持續拖延，恐加劇通膨升溫疑慮；加上美國上週公布的個人消費支出物價指數（PCE）年增率達3.8%、高於市場預期，目前市場普遍共識為聯準會（Fed）將維持高利率更長一段時間。本週市場焦點將鎖定美國即將公布的非農就業報告，若數據表現依舊強勁，恐再度引發市場對Fed重啟升息的預期，屆時將牽動全球股匯市的後續走勢。

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