電腦展帶旺住房 台北萬豪看第三季持續樂觀

端午節送禮需求帶動餐飲營收表現。（台北萬豪提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台北電腦展明日正式登場，台北萬豪表示，6月受惠國際扶輪社年會、台北電腦展等，推升住房率，餐飲方面則有端午節送禮需求帶動，6月整體表現不錯，而暑假在推出親子主題住房專案下，對第三季表現審慎樂觀。

2026台北電腦展規模再創新高，預期國際買主可望達4萬人，亦創新高。台北萬豪表示，受惠台北電腦展，住房率表現相當好，而今年端午送禮市場需求維持穩健，消費者更加重視價格彈性、品質與永續理念，因此推出680元至3180元全價格帶端午粽禮盒，涵蓋經典粽禮、高端食材粽禮及搭配永續概念茶點的禮盒組合，以滿足不同消費需求，目前預購量也不錯。

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台北萬豪表示，台北電腦展後，第三季則有SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展等大型國際會展，再加上暑假旅遊旺季及演唱會經濟帶動，預期可為台北飯店市場挹注穩定動能，也會推出暑期親子主題住房專案，帶動住房率，對整體市場展望維持審慎樂觀。

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