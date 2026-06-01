屏東海豐產業園區有望引進先進封測廠 估創上千億產值

屏東縣政府新推動的「海豐產業園區」將以先進半導體封測產業為核心，同時引進太空產業等，打造高科技聚落。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東科學園區建設如火如荼進行中，半導體供應鏈專區聯合動土典禮下週舉行，目前還有好消息傳出，被中央認為半導體S廊帶潛在產業用地的「海豐產業園區」，可望引進先進半導體封裝與測試產業，第一期面積達89公頃，預計創造1500億元產值，更勝屏科。

由國科會推動的屏東科學園區總面積73.83公頃，預計引進就業人口5400人，創造產值360億元，截至今年4月國科會已核准12家廠商進駐，總投資金額逾82億元，預計近期舉辦屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮。

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除了屏科被寄予厚望，在行政院「大南方新矽谷推動方案」中，指認「海豐農場」為半導體S廊帶的潛在產業用地，在此打造「海豐產業園區」的規劃已經啟動，其中園區的環境影響說明公開會議在3月底舉辦完畢，會中特別提到將引進「先進半導體封裝與測試」產業。

屏東縣政府城鄉處長倪國鈞今（1）日在議會業務報告時表示，「海豐產業園區」將可結合縣內既有科技園區量能，打造跨區整合的北屏東高科技產業聚落，第一期預計新增產業用地53.77公頃、公共設施35.82公頃，預計創造1500億產值及4092個就業機會。

屏東縣議員黃明賢今日在議會質詢相關議題時指出，先進封裝廠的引進，不能只是單純招商數字，先有龍頭才有鏈結，先有封測才有供應，嘉義科學園區的招商，是先爭取台積電先進封裝廠，再來構築半導體產業供應鏈園區，屏東卻是反其道而行，先宣布台積電半導體供應鏈落腳屏東，那眾所期待的先進封裝會進到屏東設廠嗎？

城鄉處長倪國鈞答詢指出，縣府要做的是「築巢引鳳」，屏東科學園區也是首個高鐵還沒到，相關產業都到位的園區，產業聚落已逐漸成形，縣府自辦六塊厝產業園區、近期規畫的海豐產業園區，都是在為產業腹地做準備。屏縣水電供應均無虞，正全力打造高科技進駐的完善優質環境。

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