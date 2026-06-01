千萬元飛了！今彩539頭獎沒人領 獎金今天逾期充公

台彩表示，2月27日在桃園開出的今彩539頭獎1000萬元，獎金逾期未領充公。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕繼威力彩頭獎6.77億元逾期充公後，今彩539頭獎也逾期沒人領。台灣彩券公司表示，今年春節期間今彩539頭獎加碼至1000萬元，其中2月27日在桃園市經國路369號「億州企業社」開出的今539頭獎1000萬元，兌獎期限至6月1日止，但截至今天下午5點止，中獎人仍未現身領獎，獎金1000萬元全數歸入公益盈餘。

台彩說明，500萬元以上的獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，並於兌獎前經過彩券驗證程序，而且必須在中國信託商業銀行營業時間內完成，高額兌獎專線「0800-024-500」，服務時間為週一至週五09:00~17:00，提醒高額中獎人應於領獎期限內完成兌領。

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另，台彩日前宣布端午加碼8億元，創歷年端午加碼新高，大樂透加碼100組100萬元，6月5日至7月17日共13期提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；「BINGO BINGO賓果賓果」首次4種玩法都加碼，6月5日至7月5日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼31天破紀錄，「基本玩法」端午連假3天（6月19日至21日）快閃加碼；39樂合彩6月22日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。

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