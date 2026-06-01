台普威攜手澳洲Energy Decarb 搶攻光儲兆元商機

台普威能源今（1）日宣布與澳洲能源開發商Energy Decarb簽署合作協議，雙方將透過合資公司共同開發澳洲再生能源市場。圖為台普威於台灣建置儲能案場。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）旗下系統級儲能子公司台普威能源（7921）今（1）日宣布與澳洲能源開發商Energy Decarb簽署合作協議，雙方將透過合資公司共同開發澳洲再生能源市場。台普威目前於澳洲已掌握128MW潛在開發案量，未來將由合資公司統籌建置，預計於今、明兩年陸續完工，並以此為基礎，逐步擴大大型案場布局。

台普威能源總經理馮浩翔表示，合作首波將聚焦澳洲當地飯店、購物中心、工廠、物流倉庫及球場等大型工商業用戶（C&I），提供太陽能與儲能整合EPC服務，並結合ESCO能源服務模式，協助企業降低用電成本、提升能源自主能力，同時透過參與電力市場創造額外收益。

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馮浩翔指出，此次合作將充分發揮雙方優勢。台普威憑藉自主EMS軟體、一站式系統整合能力及儲能技術優勢，提供從開發、設計、建置到維運管理的完整服務；Energy Decarb則具備深厚的澳洲在地資源、電力交易專業及專案開發經驗。透過技術、資源與市場通路整合，雙方將共同掌握澳洲能源轉型帶動的光儲商機，加速拓展當地市場版圖。

台普威也說，隨著澳洲朝2050年100%再生能源目標邁進，光儲市場需求持續升溫，在政策、資金及市場需求三大動能驅動下，澳洲已成為全球儲能產業的重要市場，未來台普威將持續深化在地布局，積極掌握能源轉型商機。

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