「喪屍煙彈」網路流竄怎麼防？數發部祭AI掃毒、違法網站全面阻擋

針對俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品在網路流通販售情形，數位發展部表示，將配合執法機關督導電商平臺積極防堵與處理。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕立法院今（1）日召開「跨部會出擊，全面終結毒駕亂象」記者會。面對新興毒品透過網路流通販售，數位發展部表示，將配合執法機關督導電商平臺積極處理，除將定期彙整各主管機關提供的關鍵字，要求電商平臺落實上架前主動審核機制，並加速違規商品下架處理。

同時也將透過建立跨部會聯防平臺作為快速下架通道，並導入AI數位工具專案巡檢機制，協助各部會強化高風險違禁商品稽查，共同遏止毒品在網路流通販售。

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數發部指出，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等毒品，屬於法令明文禁止製造、輸入及販售的違禁品。為防止此類商品在網路平臺上架，數發部定期彙整各主管機關提供的違法商品關鍵字，強力要求電商平臺強化商品上架前的主動審核機制，並在商品上架後持續加強巡查與監控。

此外，數發部也會持續督促電商業者善盡管理責任，一旦發現商品涉及違法情事，業者負有審核下架之義務，以維持網路購物環境之健全。

數發部亦在DNS RPZ（網域名稱系統回應政策區域）參考程序納入預防性下架新興毒品、電子煙不法網站的處理機制，自114年7月7日起2年內，依據「毒品危害防制條例」與「菸害防制法」進行處分的主管機關，可依行政執行法第36條規定，運用DNS RPZ自律機制，阻擋國內使用者瀏覽違法網站。

面對新興毒品透過網路平臺不斷翻新與變異的銷售手法，數發部強調，未來將持續深化跨部會合作，精進AI技術應用及聯防管理機制，強化源頭管理與網路監管措施，並攜手電商平臺、產業公協會及各相關部會，共同阻絕網路販毒行為。

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