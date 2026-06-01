「反對移工來台費用雇主全買單」連署通過 勞動部7/26前需回應

｢台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」於公共政策平台提案「拒絕移工零付費」，已獲5000人附議通過，勞動部必須在7月26日前提出正式回應。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院今年通過修正就業服務法，防制強迫勞動接軌國際，勞動部長洪申翰更明確表示，將在3年內全面落實製造業與漁撈業由雇主負擔移工海外招募費及相關費用，逐步達成｢移工零付費」的公平招募制度。但雇主協會質疑，此舉無異於「用國際人權之名，對台灣中小企業、漁業與失能照護家庭課徵隱形重稅」，4月12日在公共政策平台提案「拒絕移工零付費」，已獲5000人附議通過，勞動部必須在7月26日前提出正式回應。

該提案者為｢台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」，這是一群因有家人失能必須聘請家庭看護工的雇主組成的民間組織，該協會於提案說明中指出，政府以接軌ILO公平招募原則及台美對等貿易協定（ART）為名，基於「國際人權」的理由，要求製造業、漁撈業雇主將在3年內，全額負擔移工海外招募費、仲介費、機票等相關費用，以達成「移工零付費」目標。

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雇主協會質疑，依照行政院規劃，未來每引進一位移工，雇主要額外負擔10至20萬元，其中又以越南移工最貴，要19萬元，對毛利本已微薄的中小企業而言，等於直接被壓垮，很多老闆只能關廠或把工廠搬去越南、印尼，台灣產業空洞化，本土勞工跟著失業！若未來移工逃逸，雇主是否又得再繳一次19萬，幫下一個來台的移工付錢來台灣工作？更擔憂未來連已經很苦的失能、重症家庭，也需負擔移工來台費用，等於讓原本就已快撐不下去的老人、病人雪上加霜。

雇主協會擔憂，行政院與勞動部完全忽略台灣以中小企業為主的產業結構與高齡少子化現實，不但未做公開影響評估就推動，為何相關費用不與來源國協商「三方分攤」，全部壓在台灣民間雇主身上？雖然政府推動直接聘僱，但目前直聘機制仍不完善，當合法聘僱成本持續提高，將進一步擴大黑市問題。更質疑此政策將逼迫產業大規模出走，讓台灣的國際競爭條件失衡。

因此，提案者提出６大具體要求：

1. 立即暫緩「移工零付費」修法，重新開公聽會，聽聽雇主、漁民、失能家庭的真實聲音！

2. 公開完整成本影響報告，並提出政府、雇主、來源國三方合理分擔方案。

3. 推動移工來源國多元化，不要只靠少數國家，讓台灣有談判力。

4. 檢討就業安定費，減輕失能照護家庭負擔，把基金優先拿來幫我們這些真正需要的人。

5. 真正強化直接聘僱，讓中小企業和家庭用得起，而不是只喊口號。

6. 拿出有效辦法處理失聯移工問題，不要讓守法的人吃虧、違法的人賺更多。

勞動部今日已針對外界對「移工零付費」的質疑提出澄清，強調僅推動製造業及漁撈業實施，且訂有「3年調適期」，家庭看護工並未實施，強調會研議「降低企業與漁撈業雇主的成本負擔」。不過，因該提案已有5000人附議通過，勞動部仍需在7月26日前，於公共政策網路參與平台提出正式回應。

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