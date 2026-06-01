台積電將輝達AI技術引入晶圓廠 推進半導體設計與製造

台積電正在運用輝達的加速運算和人工智慧（AI）技術推進半導體設計和製造。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）今日宣布全球領先的半導體公司台積電（2330）正在運用 NVIDIA 的加速運算和人工智慧（AI）技術來推進半導體設計和製造。隨著晶片製程節點的不斷進步，如何將晶片從設計階段轉化為量產產品已成為全球最複雜的運算挑戰之一，運算式微影、電晶體模擬、製程控制和晶圓檢測等技術如今都需要大規模模擬和即時最佳化，以及能夠跨物理、影像和其他應用提供支援的AI系統。

台積電正利用NVIDIA 的技術加速這項轉型，將加速運算和 AI 應用於半導體設計和製造的整個生命週期，以提升先進晶圓廠的周轉時間、能源效率、良率和營運生產力。

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NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，NVIDIA和台積電合作近三十年，持續突破運算極限，台積電正將NVIDIA AI 與加速運算技術導入晶圓廠本身，透過模擬、最佳化與 AI 技術，應對全球最複雜的設計與製造挑戰，進而提升次世代晶片的速度、效率與良率。

台積電董事長魏哲家指出，台積電與NVIDIA建立了長期合作關係，致力於推動下一代運算技術的進步，在晶圓廠營運優化、製程控制與檢驗領域運用NVIDIA加速運算與人工智慧，台積電正強化技術領導地位與卓越製造能力，協助客戶未來的產品取得成功。

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