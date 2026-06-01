豪斯登堡社長：引進智崴o-Ride來客率成長2成

豪斯登堡引進智崴o-Ride，豪斯登堡社長高村耕太郎表示，來客率成長兩成。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／日本報導〕體感設備領導品牌智崴資訊（5263）打造的8K LED飛行劇場（o-Ride）去年9月於日本長崎豪斯登堡正式啟用，這是日本首座採用LED球幕的飛行劇場，豪斯登堡樂園社長高村耕太郎（Kotaro Takamura）表示，「新世紀福音戰士・飛行劇場-8K-」啟用後，來客率成長兩成，週末搭乘率幾乎滿載。

高村耕太郎表示，啟用o-Ride的最大好處，就是只要更換一個新的影片，就是一個新的體驗設施，對於一般遊樂園來說，若設備投資金額大但不能換影片的話，效益就不高，因此，智崴的飛行劇場對營運投資來說，是CP值很高的項目，他也認為，對豪斯登堡來說，大型IP能結合豪斯登堡的環境，上映就能有很大的效果，以今年上映的「新世紀福音戰士・飛行劇場-8K-」來看，整體故事情節都在豪斯登堡裡面展開，對遊客來說就會出現很強大的共鳴，不僅僅只限於乘坐設備體驗樂趣，還包括周邊還有商品與飲食，讓主題樂園有很大的發揮空間。

請繼續往下閱讀...

他也說，去年開幕時先導入風景系列的影片，適合的年紀層面就比較廣，至於今年導入「新世紀福音戰士・飛行劇場-8K-」，這影片比較刺激，同時也吸引年輕、男性客群，尤其是好的IP也可以吸引海外遊客，且今年適逢新世紀福音戰士迎來30週年，有機會重燃熱情，不僅短期來客率可望成長，更能累積長期品牌資產。

高村耕太郎認為，日本遊樂園的成長力道還是很強大，但既有的樂園市場還會再進一步成長，因為日本動漫IP的競爭力很強，遊樂園活用IP，且客人都很願意提供意見與感想，藉由客戶反饋，能讓日本遊樂園更進一步進化，以豪斯登堡來說，回頭客雖然沒這麼多，但客群都是長年支持的粉絲，相互支撐的力道，看好日本娛樂產業持續向上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法