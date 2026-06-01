達發攜手元太科技 展出全球首款4.2吋電子貨架標籤

達發攜手元太展出全球首款4.2吋電子貨架標籤。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠達發（6526）於 Computex 2026攜手元太（8069）展出4.2 吋 Ripple 電子貨架標籤 （ESL） 應用。達發表示，技憑藉過去 20 年在無線傳輸領域的深厚技術底蘊，藍牙音訊系列晶片已獲得全球眾多 Tier 1 獨立聲學大廠採用與肯定，在此基礎上，達發今年擴展「近程無線傳輸（Short-range Wireless）」晶片市場機會，正式宣告從音訊跨足藍牙傳輸應用，更是全球第一個實現 4.2吋 Ripple ESL（Electronic Shelf Label，電子貨架標籤）的晶片廠，彰顯其抗干擾、傳輸可靠度的無線技術實力。

全球電子紙顯示技術廠元太持續開創新型態 ESL 產品，透過元太創新的波形與演算法架構，雙方全球首度展示能夠降低閃爍的 Ripple ESL，此技術能夠以如波浪般的漸變 Ripple（水波紋理）動畫效果進行畫面轉場，大幅減少傳統電子紙翻頁時的閃爍感，帶來更流暢的畫面更新表現。

請繼續往下閱讀...

元太總經理洪集茂表示，元太持續精進電子紙技術以強化色彩表現，進一步能提升電子紙在廣告領域的應用滲透率，首度在小尺寸的 ESL 電子紙產品中，與具備強大藍牙無線傳輸穩定性與抗干擾優勢的IC 大廠達發共同合作，為零售、物流等更多元商業場景應用奠定全新技術里程碑。

達發指出，全新 AB161x 系列晶片支持各類型藍牙 SIG 5.4 標準的 ESL 電子標籤，新一代獨家 4.2 吋小尺寸 Ripple ESL 不僅增加應用場域的豐富性，更滿足貨架標籤兼具廣告視覺的新應用場景。

達發資深副總楊裕全表示，達發過去二十年在藍牙音訊領域累積了豐厚無線通訊技術與客戶服務經驗，達發藍牙傳輸晶片具備多元無線通訊場景的商業化能力，不僅跨足 ESL 電子紙應用市場，也已於電競HID（Human Interface Device）系列產品量產，將持續以深厚的底層藍牙無線通訊技術為核心，攜手全球合作夥伴共同開創更廣闊的商業應用市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法