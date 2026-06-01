全球機場首例！桃園機場導入元太75吋彩色電子紙廣告看板

元太 75吋彩色電子紙廣告看板於桃園機場啟用。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕在全球能源轉型與2050淨零碳排浪潮下，電子紙顯示技術正式進軍國際機場場域。桃園國際機場宣布，第二航廈行李提領區正式導入75吋彩色電子紙廣告看板，成為全球首座採用75吋彩色電子紙廣告看板的國際機場，所採用的正是元太科技（8069）75吋 E Ink Kaleido™ 彩色電子紙顯示技術，展現台灣在低碳智慧顯示與永續科技應用的領先實力。

此次75吋彩色電子紙廣告看板設置於桃園國際機場第二航廈入境行李提領轉盤區（Baggage Carousel Area），該區域為國際旅客抵台後停留時間最長、曝光度最高的場域之一。透過彩色電子紙廣告媒體，不僅可有效傳遞品牌訊息，也同步展現桃園機場推動低碳智慧基礎建設的成果。

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元太指出，75吋 E Ink Kaleido™ 彩色電子紙看板具備超低功耗特性，可透過電池長時間運作，不需持續接入市電系統，大幅降低基礎建設需求與長期營運成本。由於電子紙顯示技術僅在畫面切換時耗電，靜態顯示幾乎不耗能，因此能有效降低能源消耗與碳排放。

此外，電子紙看板無需配置電源線路，安裝更快速且具高度彈性，也能降低施工對機場營運的影響，為大型交通樞紐提供更符合永續理念的數位媒體解決方案。

新一代75吋 E Ink Kaleido™ 彩色電子紙除具備紙張般舒適閱讀體驗與優異環境光可視性外，也支援動畫及影片內容播放能力，兼顧廣告吸睛效果與節能需求，為數位戶外媒體（DOOH）開創全新應用方向。

元太總經理洪集茂表示，當全球面臨能源轉型與AI驅動的電力需求快速成長，超低功耗顯示技術的重要性將持續提升。電子紙以近乎零耗電的靜態顯示特性，可協助企業與公共場域有效降低能源消耗與碳排放，未來將持續攜手全球夥伴推動智慧交通、智慧城市及永續媒體應用。

廣豐國際媒體（OMNI Media）董事長陳鴻璸則表示，數位戶外媒體正朝向更永續的綠色行銷方向發展。未來將運用「動態視覺與長效低碳分流」的智慧版位配置策略，透過電子紙與不同顯示技術互補，優化公共場域整體能耗運行，並為品牌提供嶄新的數位溝通平台，創造兼顧商業價值與環境責任的廣告新模式。

本次專案由元太科技提供75吋 E Ink Kaleido™ 彩色電子紙顯示技術，光遠科技（DynaScan）負責硬體系統整合，廣豐國際媒體（OMNI Media）則負責廣告媒體營運，共同打造兼具永續發展、數位創新與廣告價值的新世代機場媒體平台。

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