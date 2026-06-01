房市買氣漸好轉 5月六都移轉棟數月增5.73％

央行第二戶房貸成數微鬆綁後，房市買氣緩步回流。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣漸漸好轉，5月六都買賣移轉棟數合計近1.66萬棟、月增5.73%，不過，對比去年同期則年減約3.49%。

根據六都地政局最新發布，高雄市碰上交屋潮，5月買賣移轉棟數月增23.61%、年增幅更高達41.44%，兩項對比數據都是六都之最，月增幅第二高則是新北市、月增約12.36%，第三則是台中市、月增約4.07%，反觀台北市、桃園市以及台南市均較上月衰退、月減幅3%至6%不等。

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房仲4、5月內部交易數據已回溫

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，3月下旬後就觀察到遞延買盤逐漸回籠，再加上股市帶來的財富增值效益，或多或少對房市有些助益，根據統計數據顯示，六都中有三都的5月建物買賣移轉棟數開始出現月增，分析一方面可能交屋量為數不小，另一方面成屋市場的買氣也有回溫跡象。

即便六都5月建物買賣移轉棟數合計近1.66萬棟，呈現月增6%、仍年減4%，但若進一步搭配近期房仲業者所發布的4、5月內部交易件數，其實已出現回溫市況，預期後續將陸續反映在移轉統計數據上。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，這一波房市買氣低谷是2025年第三季，相隔一季的去年第四季成交量回溫，但2026年第一季又下滑，整體市況起起伏伏。直到央行宣布放寬第二屋房貸成數上限，買盤又出現回籠跡象；無論預售屋及成屋市場，4月以來成交量已經回升，唯回升幅度不大，但在低迷氛圍中已算是好消息，預估成交量增將可延續下去。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，三月央行放寬第二戶貸款成數，代表限貸管制回應市場需求，略有調整、鬆綁的趨勢，而且從房價指數趨勢來看，讓利成交漸成市場共識，再加上股市表現亮麗，從政策面、價格面、信心面都有支撐，所以房市就算沒有反彈，但築底意味濃厚。

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