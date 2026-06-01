鴻海攜手法企砸43.9億元 強化歐洲AI機櫃生產線

鴻海今天表示，集團攜手法國企業Bull建立合作夥伴關係，斥資1.2億歐元佈局歐洲AI機櫃生產線。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天表示，集團攜手法國企業Bull建立合作夥伴關係，斥資1.2億歐元（約新台幣43.9億元）佈局歐洲AI機櫃生產線。此項合作將結合Bull在AI系統設計、部署及市場推廣方面的優勢，以及鴻海的全球製造規模與供應鏈能力，透過Bull在法國昂傑（Angers）與鴻海捷克帕杜比赤 （Pardubice）的據點，提供包括運算系統及相關組件在內的AI基礎設施解決方案。

鴻海指出，在人工智慧已成為關鍵經濟基礎設施的當下，產業分析顯示歐洲在關鍵組件與技術上仍嚴重依賴外部市場，這使其面臨潛在的供應鏈中斷風險，並限制了產業自主性。根據ING的數據，歐洲目前僅佔全球半導體製造產能約8%；而McKinsey 的研究也指出，歐洲在雲端與先進運算平台等關鍵AI基礎設施領域的市佔率不足5%。

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因此，鴻海認為，本次雙方合作將以法國為核心樞紐，著眼於歐洲AI工廠與基礎設施，高度結合主權AI的戰略願景，深耕在地化AI供應鏈與算力需求，進而成為推動歐洲主權AI基礎設施的關鍵力量。為落實此項針對法國的戰略佈局，專案預計初期投資規模將超過1.2億歐元（約新台幣43.9億元）。

根據雙方規劃的AI系統製造與產業化，主要是鎖定AI訓練與推論等高負載需求，系統將整合包括圖形處理器（GPU ）與其他加速器在內的先進處理器，以及高效能記憶體、儲存裝置，並支援擴張互連技術。無論是獨立系統還是機櫃級配置，都將滿足企業、雲端服務商及新興雲端服務供應商、研究機構以及新興AI工廠的廣泛需求，助力在歐洲境內打造更具結構性與擴展性的AI生態系統。

在生產運作層面，製造與初步測試將於鴻海捷克工廠進行，隨後在Bull位於法國的工廠進行組裝、最終整合與系統級驗證。鴻海董事長辦公室人工智慧與量子計算負責人趙元瀚表示，鴻海全球製造的專業知識與持續成長的歐洲佈局，將提供可擴展且高品質的AI生產能力，支援Bull在歐洲部署其主導的 AI 系統，此項合作將推動歐洲主權AI基礎設施的建設。

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