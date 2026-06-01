新北5月房市交易量比4月增12.4％ 三重區增170棟最多

新北市5月房市成交量增加最多的是三重區，比4月增加170棟。圖為二重疏洪道附近。（地政局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局今天表示，今年5月房市交易移轉棟數共計3937棟，較4月的3504棟增加433棟，增加幅度12.4%，其中以三重區增加170棟最多，主因為新成屋大批移轉棟（戶）數及中古屋移轉棟（戶）數增加。

地政局指出，觀察5月房市交易概況，交易移轉棟（戶）數以三重區、泰山區及三芝區增加較多，與今年4月相較，分別增加170棟、133棟及98棟，分析原因為新成屋大批移轉棟（戶）數及中古屋移轉棟（戶）數增加所致。

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另外，以土地及房屋交易案件量來看，新北市5月交易件數為4092件，較4月增加293件，增加幅度7.7%。

針對交易移轉棟（戶）數減少較多的行政區，包括鶯歌區、蘆洲區、新店區，5月較4月分別減少98棟、32棟及29棟，減少幅度為54.44%、24.62%、11.15%。

地政局表示，民眾若想了解新北市各行政區本月及上月買賣成交案量情形，可至新北不動產愛連網查詢最新資訊。

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