網傳｢移工零付費」政策危害家庭雇主權益 勞動部：這是錯的

針對外界對政府推動移工零付費政策的誤解，勞動部今日提出說明。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕政府正規劃推動｢移工零付費政策」，但近來在網路上遭受不少質疑，勞動部今（1）日提出２點澄清，強調台美對等貿易協定（ART）所涉及有關防制強迫勞動的移工政策，並沒有包括家庭看護工，網傳政府推移工零付費會危害到家庭雇主的權益是錯誤的，請民眾不要過度恐慌。

有關外界傳言政府推動移工零付費政策，勞動部有2點澄清：

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一、外界有傳言政府推移工零付費會危害到家庭雇主的權益，這是錯誤的。

二、勞動部告訴大家，台美對等貿易協定（ART）所涉及有關防制強迫勞動的移工政策，只有針對製造業及漁撈業移工做出承諾，ART上並沒有包括家庭看護工。

依照協定內容，製造業及漁撈業移工設有3年的調適期，我們會在這段期間內與產業、雇主團體、來源國政府及相關部會充分溝通，在符合國際接軌要求的前提下研議配套措施，降低企業與漁撈業雇主的成本負擔。至於家庭雇主和家庭看護工的部分，不在台美對等貿易協定（ART）的範圍內，請民眾不要過度恐慌。

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