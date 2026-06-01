技嘉搶攻AI代理商機 釋出邊緣端AI超級電腦

技嘉科技集團總經理林英宇強調，今年適逢技嘉成立40週年，公司持續以「INFINITY」作為核心理念。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）擴大邊緣端的人工智慧（AI）布局，因應終端算力需求，今天在台北國際電腦展（Computex）盛大開跑前夕，瞄準AI Agent（AI代理）時代開發者、研究機構及企業應用需求，向市場釋出旗下AI TOP 100 B850地端AI超級電腦，目標持續推動AI普及化。

技嘉總經理林英宇說，隨著生成式AI逐步從雲端走向地端部署，企業與開發者對於高效能AI運算平台需求持續增加，公司近年積極布局地端AI市場，除推出外接顯示卡產品AI BOX外，也進一步將產品線延伸至地端AI超級電腦領域，希望協助使用者建構完整AI開發與推論環境。

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技嘉此次釋出的AI TOP 100 B850目前已能支援超過2000億參數模型，並預先驗證超過100種AI工具與框架，搭載輝達（NVIDIA）GeForce RTX 5090或超微（AMD）Radeon AI PRO R9700顯示卡，並結合AI TOP系列電源供應器，滿足長時間、高負載AI訓練及推論需求，聚焦AI Agent時代下的開發者、研究人員及企業團隊商機。

除了AI超級電腦，技嘉近年積極打造完整地端AI生態系，旗下AORUS RTX 5090 AI BOX及AORUS RTX 5060 Ti AI BOX，有能力將筆記型電腦升級為具備桌上型電腦等級AI運算能力的平台，進一步推動邊緣AI與地端AI應用發展。在AI PC方面，技嘉同步更新產品，並透過自家AI助理GiMATE整合效能調校與AI應用功能，藉由導入NVIDIA NVFP4量化技術，可大幅提升地端AI圖像生成效率，相關應用效能最高較前一代提升180%。

技嘉科技集團總經理林英宇強調，今年適逢技嘉成立40週年，公司持續以「INFINITY（無限）」作為核心理念，透過軟硬體整合持續拓展AI應用場景，從地端AI運算平台、AI PC到AI周邊設備，持續探索AI時代更多可能性。

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