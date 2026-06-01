樺漢攜Kontron搶攻實體AI 朱復銓：未來5年迎商業化爆發

樺漢科技集團今天舉行論壇，董事長朱復銓（左起）與Kontron CEO執行長Hannes Niederhauser看好未來合作。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）董事長朱復銓今天表示，人工智慧（AI）發展正從生成式AI與代理式AI（Agentic AI），進一步邁向能夠在真實世界執行任務的實體AI（Physical AI）階段。樺漢將透過與德國工業物聯網大廠Kontron深化整合，結合軟硬體與全球通路優勢，搶攻智慧工廠、智慧物流及智慧零售等市場商機，看好未來5年將迎來實體AI商業化落地的爆發期。

樺漢今日舉辦「Physical AI is Now！實體AI落地與樺漢+Kontron深度結合論壇」，朱表示，公司與Kontron長期維持「One Team, One Family（一個團隊、一個家庭）」的合作關係，未來規劃進一步提高對Kontron持股比例至30%以上。雙方將透過技術合作、產品整合及市場分工三大方向深化布局，共同打造涵蓋AI與物聯網（IoT）的完整解決方案。

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在技術合作方面，雙方將建立共用平台，整合研發、製造、供應鏈、資訊系統及人才資源，推動產品協同設計與全球製造體系建置；產品面則共享品牌與市場資源，加速拓展亞太、歐洲及北美市場；市場布局方面，Kontron將提供作業系統、物聯網軟體及5G網通技術，樺漢則聚焦邊緣AI伺服器、機器人及強固型工業電腦等硬體設備，共同發展實體AI平台。

朱復銓說，實體AI與過往生成式AI最大的不同，在於具備感測、判斷及實際執行能力，透過結合AI大腦、感測器及機器設備，讓機器人與自動化系統能夠自主決策與執行任務，進一步將AI從數位世界延伸至實體場域。樺漢近年也積極推動自有智慧平台ESaaS服務，發展方向從傳統工業電腦（IPC）製造，進一步結合工業語言模型與機器人技術，朝IPC 3.0階段邁進，提供企業客戶完整智慧化解決方案。

此外，樺漢也攜手Kontron及鴻海（2317）打造智慧工廠生態系，由Kontron負責底層軟體與設備聯網，樺漢提供邊緣AI運算設備與預測平台，並結合鴻海雲智匯的製造業AI大模型、製造執行系統（MES）與企業資源規劃（ERP）系統，推動工廠設備自主決策與智慧化升級。

朱復銓強調，隨著AI運算需求快速成長，「算力是引擎、能源是燃料」將成為未來產業發展關鍵，因此提出「電力即算力」概念，透過創能、儲能與節能系統布局，切入AI應用與能源管理領域，掌握高算力時代的基礎建設商機。公司看好北美將成為全球實體AI部署規模最大且成長最快的市場，目前已串聯Google、Intel、聯發科、Arm等國際策略夥伴，未來將從智慧零售無人結帳系統切入，逐步拓展至自主移動機器人（AMR）、智慧物流、交通、航太及能源等應用領域，搶占實體AI商業化發展先機。

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