PChome強化「大家電快速安裝」 拓展至六都

PChome 24h購物大家電快速安裝擴大範圍升級六都。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日進入初夏，全台連日出現極端高溫，加上政府的「住宅家電汰舊換新」補助邁入最後一年，推進節能家電銷售。電商平台PChome網家（8044）今日宣布，全面升級「大家電快速安裝」服務範圍，由原先的北北桃都會區正式擴大至全台六都，新納入台中市、台南市與高雄市。

PChome指出，近日觀察到節能家電如冰箱的關鍵字搜尋量較上週同期雙位數攀升。為支應市場需求，除全面提升大家電快速安裝的服務區域外，凡消費者於本週中午前，購買標示有「快速安裝」的電視、冰箱及洗衣機並完成付款，即可享有最快隔日送達並完成安裝的效率服務。

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PChome表示，今年的快速安裝服務升級六都可適用商品依然囊括了民眾最喜愛的國際知名品牌，讓消費者不論是購買電視、節能冰箱或大容量洗衣機，皆能享受與雙北同步的速達與專業安裝服務（每日限額，國定例假日除外）。

針對夏季家電置換熱潮，PChome也觀察站上3大品類消費趨勢。首先是因應政府節能家電補助進入尾聲，站上冰箱出現換機需求，消費者多偏好500L以上、具備一級能效與分區溫控的機種，搭配政府補助與減徵貨物稅最高可省5,000元。

其次，視聽娛樂需求也帶動大螢幕電視銷售額較去年同期呈現雙位數成長趨勢，其中以65吋以上、具備高畫質與120Hz以上高更新率之規格最受青睞。

此外，為縮短繁瑣家務時間，直立式13公斤與滾筒式15公斤以上的大容量洗烘衣機亦成為熱門選擇。

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