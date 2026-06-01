戰火未阻建設腳步 中東體感設備訂單能見度上看2030年

戰火未阻建設腳步，中東體感設備訂單能見度延至2030年。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕體感娛樂系統供應商智崴（5263）5月初取得沙烏地阿拉伯客戶「旋轉式天幕體感劇場」2座設備訂單，為智崴今年度於中東市場取得的第5筆大型體感設備合約，董事長歐陽志宏日前曾表示，今年上半年訂單年成長已達五倍，中東佔比高達五成，其餘還包括美國、東南亞，訂單能見度上看2030年。

日前智崴集團橋科廠新建工程落成啟用典禮之際，面對中東戰火是否有影響，他日前也解釋，中東訂單原本就是今年製造、明年底才開始交付，目前訂單能見度到2030年，只要製造生產到一定階段就可以開始認列營收，進度影響不大。

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他認為，中東地區對於飛行劇院的需求相當大，中東天氣常常超還是40度，像雲霄飛車這種遊樂設施就不太適合，因此，樂園多一點室內型遊樂設備，全天候均可適用，再加上飛行劇院是有點刺激度的遊戲，因此客戶接收度相當高。

歐陽志宏曾說，主題樂園營收在疫情期間很慘，不過，疫情後像東京迪士尼今年第二季營收再創歷史新高，雖然美伊戰事短期的確會有影響，但是長線沒有影響，目前看來並沒有一家樂園因此停下擴展，外界雖然看這個地區有戰爭，但中東本來就沒有安寧，大小戰爭不斷，但沙烏地阿拉伯過還是拼命建設，第一張訂單就是美伊開戰時談下來的，因為客戶相信不管戰事持續多久，總會停戰，客戶態度就是持續往前走，若是戰爭停歇則建設的腳步還會更快。

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